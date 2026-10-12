Mujeres Desafiantes

MD 2026 | Stephanie Melville: el liderazgo se construye con preparación y confianza

Stephanie Melville: liderazgo empresarial, Progreso y Mujeres Desafiantes 2026

Primera mujer en presidir la Junta Directiva de Progreso en sus 125 años de historia, la empresaria guatemalteca ha construido una trayectoria marcada por el gobierno corporativo, la meritocracia y la promoción de nuevas oportunidades para las mujeres. Protagonista del Panel Magistral Mujeres Desafiantes en los Negocios y las Organizaciones, el 15 de octubre en Costa Rica.

Por: Revistaeyn.com En una empresa familiar con más de un siglo de historia, el apellido puede abrir una puerta, pero no garantiza la capacidad para liderar. Esa es una de las principales convicciones que han acompañado la trayectoria de Stephanie Melville, empresaria guatemalteca que hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Junta Directiva de Progreso, una de las corporaciones de mayor trayectoria industrial de Centroamérica. Abogada y especialista en gobierno corporativo, Melville ha dedicado más de dos décadas a construir una carrera que combina dirección empresarial, liderazgo gremial y promoción de oportunidades para las mujeres. Su experiencia será parte del "Panel Magistral: Mujeres Desafiantes en los Negocios y las Organizaciones", que se realizará el próximo 15 de octubre, durante el gran encuentro "Mujeres Desafiantes de la Década", organizado por Estrategia & Negocios en Costa Rica. La ejecutiva forma parte de las 15 protagonistas de la edición especial con la que E&N celebra diez años de investigación y documentación del liderazgo femenino centroamericano. Su historia plantea una cuestión especialmente relevante para las organizaciones de la región: cómo desarrollar liderazgos capaces de combinar resultados empresariales, continuidad institucional, diversidad y confianza.

Una trayectoria construida sobre la meritocracia

Stephanie Melville creció en una familia donde la preparación profesional era una exigencia y no una condición secundaria para asumir responsabilidades. Su padre, Federico Melville, transmitió a sus tres hijos un principio que marcaría su desarrollo: todos tendrían las mismas oportunidades, pero cada uno debía prepararse para aprovecharlas. La ejecutiva recuerda una enseñanza familiar que todavía orienta sus decisiones: "Lo que tienen en la cabeza y en el corazón, nadie puede quitárselos". Esa filosofía se tradujo en una trayectoria de formación y experiencia profesional antes de alcanzar las más altas responsabilidades dentro del grupo empresarial. Melville estudió Derecho y Notariado en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, obtuvo una maestría en Derecho Corporativo en Northwestern University, en Chicago, y completó una certificación en Administración de Empresas en el Instituto de Empresa (IE), en España. Antes de asumir funciones de dirección en Progreso, acumuló más de quince años de preparación y experiencia. En entrevista con E&N para la edición "Mujeres Desafiantes de la Década", explicó que pertenecer a una familia empresaria representaba una oportunidad, pero también una responsabilidad individual. "Tuve la oportunidad de formar parte de una empresa familiar, pero la responsabilidad de prepararme y aportar valor siempre fue mía", afirmó. Su recorrido desafía la idea de que la continuidad de una compañía familiar se sostiene exclusivamente en el relevo generacional. Para Melville, esa continuidad requiere desarrollar capacidades, construir legitimidad y demostrar resultados.

La primera mujer al frente de la Junta Directiva de Progreso

Uno de los hitos más importantes de su trayectoria fue asumir la presidencia de la Junta Directiva de Progreso, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en los 125 años de historia de la compañía. Actualmente es integrante de su Junta Directiva.

Su paso por la presidencia coincidió con una etapa de transformación empresarial y expansión internacional, marcada por decisiones estratégicas de gran alcance. Entre ellas destaca la adquisición de las operaciones de Cemex en República Dominicana, formalizada en enero de 2025 por US$950 millones. La transacción representó un avance significativo en la expansión regional de Progreso, pero también planteó desafíos relacionados con la integración de nuevas operaciones y equipos. Para Melville, el crecimiento empresarial no puede evaluarse únicamente a partir de activos, inversiones o participación de mercado. "Crecer no consiste únicamente en integrar operaciones. También implica integrar culturas", explicó a E&N. Su reflexión apunta a una dimensión que suele adquirir especial importancia en los procesos de expansión y adquisición empresarial: la capacidad de alinear personas, valores, prácticas de gestión y objetivos estratégicos. La ejecutiva sostiene que los colaboradores, proveedores y clientes constituyen activos esenciales para construir organizaciones sostenibles. Desde esa perspectiva, la confianza y el respeto entre equipos no son atributos accesorios, sino elementos que pueden determinar el éxito de una transformación corporativa.

Liderar en sectores tradicionalmente masculinos

La industria de la construcción y los materiales ha sido históricamente un espacio de fuerte presencia masculina en sus estructuras directivas. Melville recuerda que, durante distintos momentos de su trayectoria, fue la única mujer presente en reuniones empresariales. Sin embargo, lejos de interpretar esas experiencias exclusivamente como una limitación, las considera parte de un aprendizaje sobre la importancia de ampliar las perspectivas dentro de las organizaciones. "Nunca me sentí limitada por eso, pero sí fui consciente de que mi presencia cambiaba ciertas dinámicas", relató a E&N. La experiencia fortaleció su convicción sobre la necesidad de construir entornos empresariales donde la diversidad forme parte habitual de los procesos de decisión. Este compromiso se ha extendido a su participación en organizaciones gremiales y espacios de representación empresarial. Actualmente se desempeña como secretaria de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala, presidenta del Club Industrial y miembro de la Comisión Internacional de CACIF y de CACIF Mujer, entre otros espacios de liderazgo. Desde esas posiciones ha promovido la participación de nuevas generaciones de profesionales y la reducción de brechas en el ámbito empresarial. Su trayectoria también ha sido reconocida por distintas organizaciones y publicaciones regionales e internacionales. En 2022 recibió una distinción en la categoría empresarial de Guatemaltecos Ilustres. Posteriormente fue incluida por Bloomberg Línea entre las 500 personas más influyentes de América Latina y por Forbes entre 25 centroamericanos destacados. También fue reconocida en la categoría de Empoderamiento Económico de los Premios Mujeres Líderes Transformadoras, impulsados por Awards of Happiness e INCAE Business School.

La confianza como fundamento del liderazgo

## La confianza como fundamento del liderazgo Para Stephanie Melville, una de las condiciones fundamentales del liderazgo es la coherencia. En su entrevista con E&N definió liderar como "actuar con coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos". Su planteamiento concede especial importancia a la integridad, la responsabilidad individual y la capacidad de construir relaciones profesionales basadas en compromisos sostenidos. Esa visión encuentra correspondencia en los resultados de la investigación *Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza 2026*, desarrollada por DATOS Group, PIZZOLANTE y Estrategia & Negocios. En ese estudio, Melville alcanzó la primera posición entre las Mujeres Líderes Empresariales de Alta Confianza de Centroamérica. El reconocimiento adquiere relevancia en un entorno en el que las organizaciones enfrentan mayores exigencias de transparencia, rendición de cuentas y consistencia entre sus declaraciones y acciones. Para la ejecutiva, la autoridad no se construye únicamente mediante un nombramiento o una posición jerárquica. También depende del comportamiento y de las decisiones cotidianas. Desde esta perspectiva, la confianza constituye un componente central del gobierno corporativo y de la capacidad de las organizaciones para sostener relaciones de largo plazo con sus distintos públicos.

Abrir oportunidades para las nuevas generaciones

## Abrir oportunidades para las nuevas generaciones Otro componente de su trayectoria es la promoción de programas destinados al desarrollo profesional de las mujeres. En Progreso se han impulsado iniciativas como *Inspira*, un programa regional que durante 2025 acumuló más de 66 horas de formación para colaboradoras. La compañía también ha desarrollado espacios como *Cafés con el CEO*, actividades de mentoría con Voces Vitales y programas orientados al fortalecimiento de competencias profesionales y directivas. Entre ellos figura *Women at Work*, que contempla becas para liderazgo y emprendimiento. Estas iniciativas buscan contribuir a que más mujeres adquieran herramientas para avanzar hacia posiciones de mayor responsabilidad en las organizaciones. Melville considera que uno de los compromisos del liderazgo consiste precisamente en abrir oportunidades para que otras personas puedan desarrollar sus capacidades. Esta visión conecta con una de las grandes conclusiones de la investigación *Mujeres Desafiantes de la Década*: aunque Centroamérica ha incrementado la presencia femenina en posiciones de dirección, todavía existen barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a los niveles más altos de decisión empresarial. La formación, la mentoría, la construcción de redes profesionales y las políticas organizacionales de inclusión constituyen mecanismos para enfrentar esas brechas.

Una voz en el encuentro Mujeres Desafiantes de la Década