Susana Arrechea es reconocida por Naciones Unidas por 'New Sun Road'

Por revistaeyn.com

La iniciativa impulsada por la guatemalteca Susana Arrechea sigue sumando logros y ampliando su impacto.

New Sun Road Guatemala (NSR) ha sido reconocida por la ONU (específicamente por la UNESCO) como el primer proyecto de Guatemala destacado dentro del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033).

La iniciativa empodera a mujeres y niñas indígenas mediante Centros Comunitarios Digitales que ofrecen energía solar, internet y formación.

Susana indicó en su cuenta de X que son la primera iniciativa guatemalteca en recibir este reconocimiento.