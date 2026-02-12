Susana Arrechea es reconocida por Naciones Unidas por 'New Sun Road'

Mujeres Desafiantes

Susana es una de nuestras Mujeres Desafiantes, experta en temas de nanotecnología aplicada a materiales de construcción y a energía solar y en proyectos de sostenibilidad y energía renovable.

Por revistaeyn.com

La iniciativa impulsada por la guatemalteca Susana Arrechea sigue sumando logros y ampliando su impacto.

New Sun Road Guatemala (NSR) ha sido reconocida por la ONU (específicamente por la UNESCO) como el primer proyecto de Guatemala destacado dentro del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033).

La iniciativa empodera a mujeres y niñas indígenas mediante Centros Comunitarios Digitales que ofrecen energía solar, internet y formación.

Susana indicó en su cuenta de X que son la primera iniciativa guatemalteca en recibir este reconocimiento.

La organización también recibió el Premio Internacional 2024 de la Fundación Princesa de Girona en la categoría "Crea Empresa", donde se reconoció su trabajo al articular la ciencia, tecnología e innovación desde y para las comunidades rurales.

UN MODELO INSPIRADOR

Susana se formó como Ingeniera Química por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y estudió el doctorado y la maestría en Nanociencia y Nanotecnología Molecular en la Universidad de Castilla-La Mancha en España

Susana Arrechea, la guatemalteca experta en nanotecnología

Basándose en un modelo probado, el programa amplía la implementación de Centros Comunitarios Digitales (CCD) alimentados por energía solar a 30 nuevas comunidades en Baja Verapaz, Izabal, Petén u otros departamentos con necesidades similares.

La guatemalteca es cofundadora y directora de Programas Globales de la empresa New Sun Road Guatemala, S.A.

Criada en una comunidad rural del país centroamericano, la empresa de Arrechea desplegó los llamados Centros Comunitarios Digitales en zonas sin acceso a la energía de la red nacional.

Susana Arrechea gana el Premio Princesa de Girona Internacional 2024

Gracias a la energía solar, se genera electricidad para lograr conexión a internet y ayudar a la formación de mujeres indígenas en capacidades digitales, además de fomentar la educación de niñas y adolescentes en ámbitos como la ciencia, la tecnología y las matemáticas.

