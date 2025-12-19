Mariola Urgellés: Belleza sostenible con fruta ‘imperfecta’

“Después de que yo le dije que sí, que me comprometía a sacarlo al mercado, la directora me conectó con Auge, la agencia de emprendimiento de la universidad”. A partir de ahí comenzó un trabajo que combinó rigurosidad científica, desarrollo de negocio y una visión clara de circularidad.

El proyecto nació en los pasillos de la Universidad de Costa Rica, cuando Urgellés se preguntó si era posible crear un protector solar verdaderamente respetuoso con el planeta. Su inquietud la llevó al Centro de Investigación en Productos Naturales, donde recibió una condición decisiva: si investigaba, debía comprometerse a llevar el producto al mercado.

La startup costarricense fundada por la ingeniera química Mariola Urgellés , reciente ganadora del ‘Bayer Foundation Women Entrepreneurs Award 2025’, está demostrando que la belleza puede ser sinónimo de regeneración ambiental y desarrollo rural.

Sunspectra vio la luz oficialmente en 2020, después de un año de investigación apoyado por fondos públicos no reembolsables, una cantidad de US$10.000. La empresa eligió desde el inicio un camino inusual: basar su línea cosmética en papaya “imperfecta” descartada por supermercados y pequeños productores.

Esa decisión no solo aportó un diferencial técnico en cuanto a antioxidantes y beneficios para la piel, sino que abrió la puerta a un impacto medible en la reducción de residuos agrícolas.

Sunspectra ha reutilizado más de 1,6 toneladas de papaya, evitado 40.000 envases plásticos y reducido más de 8.000 kg de emisiones de CO2 gracias a su modelo de economía circular.

Hoy la empresa trabaja con productores de diversas zonas del país, comprando los desechos a un precio justo.

“A ellos se les compra este desecho; no buscamos que nos lo donen, sino generarles un ingreso extra”, explica Urgellés. Solo en el último año han canalizado más de US$2.000 directamente hacia estos agricultores. La innovación de Sunspectra no se limita a sus ingredientes. Urgellés ha construido una cadena de valor donde cada decisión busca minimizar el impacto ambiental.

Desde envases compostables o reutilizables hasta alianzas con la ONG Marine Conservation Costa Rica —a la que destinan parte de sus ingresos para restauración de corales—, la empresa demuestra que la sostenibilidad es una estrategia integral, no un adorno comunicacional.

“Buscamos que los empaques, cuando se descarten, se puedan compostar, reciclar 100% o reutilizar”, resume esta emprendedora activista de la sostenibilidad.

Esta consistencia ha generado tracción comercial. Sunspectra pasó de dos productos iniciales a un portafolio superior a 18 soluciones, con presencia en más de 70 puntos de venta en Costa Rica, incluido Walmart.

“La entrada a Walmart definitivamente ha hecho que la empresa crezca, aunque adaptarnos ha sido un proceso”, admite Urgellés. La visibilidad local ahora se acompañade una ambición internacional: en 2026 buscan ingresar al mercado estadounidense, para lo cual ya preparan los requisitos de la FDA.

“Apuntamos a certificaciones más exigentes para que la internacionalización sea más sencilla en toda la región”, señala la ingeniera industrial. El premio global de Bayer, al que aplicaron más de1.700 mujeres emprendedoras de cuatro continentes ,llega en un momento de consolidación.

Urgellés, quien fue una de las 15 ganadoras a nivel global, subraya que el mayor valor no fue únicamente el reconocimiento, sino la red creada en Estambul: “Poder tener un diálogo con otras personas que están en proyectos con un mismo enfoque es lo más valioso de este tipo de premios”.

Sin embargo, el camino no estuvo libre de desafíos. Como muchas fundadoras en STEM, enfrentó sesgos, barreras de credibilidad y los dolores de crecer joven en un entorno empresarial demandante.

“Creo que tal vez era muy ingenua en cómo funcionaba el mundo real...aprendí a golpes, pero aprendí”, reconoce. Ese aprendizaje alimenta hoy su consejo para otras emprendedoras: “El reto es creérsela... salir de la zona de confort y aplicar ese fake it until you make it que para mí es de todos los días”

El futuro de Sunspectra está orientado a la investigación aplicada. Urgellés visualiza un hub de innovación para aprovechar residuos agrícolas más allá de la cosmética.

Costa Rica, dice, tiene un potencial gigantesco como laboratorio natural para modelos de bioeconomía.

La región, añade, vive un auge de emprendimientos sostenibles donde la creatividad y la ciencia pueden generar soluciones escalables y exportables.

Sunspectra es, en ese sentido, una prueba palpable de cómo la innovación latinoamericana puede competir a nivel global no solo en diseño de productos, sino en propuestas de valor con impacto profundo. En un mercado cosmético dominado por gigantes, esta empresa costarricense demuestra que la ciencia, el propósito y la regeneración pueden ser un modelo de negocios viable y de inspiración continental.