Diversión con propósito y liderazgo

Por E&N Brand Lab para Parque Diversiones

Cuando Marcia Lobo asumió la Gerencia General de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños (organización que lidera Parque Diversiones), lo hizo con una idea clara: transformar cada experiencia de entretenimiento en una contribución concreta a beneficio de la salud infantil. En plena pandemia, lideró la reapertura de Parque con transparencia y decisiones audaces, consolidando así una reputación que hoy se refleja en ser reconocida como una de las líderes empresariales más confiables de Centroamérica.

“Esta distinción valida que el renacer de nuestra organización y mi gestión se sustenta en propósito social y solvencia operativa”, dijo. La confianza es el corazón de su estrategia. Desde las familias que visitan Parque hasta las empresas que lo eligen como sede para sus eventos, todo está pensado para ofrecer experiencias seguras, memorables y con impacto.

“La confianza de nuestros huéspedes es fundamental para el éxito. No solo se traduce en una experiencia segura, sino que refuerza nuestro compromiso con la comunidad”, asegura Lobo.

Parque Diversiones se distingue como una marca con un modelo de negocio único: destina sus excedentes a la compra de equipo médico de alta gama para donarlo al Hospital Nacional de Niños, así como otro de sus proyectos es la administración de La Posada del Alivio, un albergue que brinda alojamiento, alimentación e higiene a familias de niños hospitalizados.

En los últimos tres años, esta labor ha significado más de 1.400 millones de colones en donaciones (poco menos de US$3 millones). Además, la organización lidera iniciativas de sostenibilidad como el manejo dedos hectáreas de bosque urbano, reciclaje, construcción pasiva y voluntariado corporativo.

Para Lobo, construir credibilidad es un proceso que se nutre de coherencia, empatía y escucha activa. “Fomentamos una cultura abierta, empática y participativa. Escuchamos activamente, somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos”, destaca.

Esta filosofía se refleja en un equipo motivado y en la atracción de talento que ve en Parque Diversiones más que un empleo: una misión con propósito. Esa misma visión le ha permitido cerrar alianzas estratégicas como la construcción de una pista de kartismo junto a P1, y fortalecer el vínculo con el sector corporativo.

“La confianza ha sido un factor clave desde el inicio de mi gestión. Hoy, tres años después de la reapertura, hemos logrado resultados operativos y económicos récord”, dice con orgullo. Más allá de la adrenalina de las atracciones o los gritos en una montaña rusa, Parque Diversiones se consolida como una plataforma de transformación social. En palabras de su Gerente General, “realmente estamos convirtiendo la diversión en contribución”.

POSADA DEL ALIVIO

El albergue administrado por la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños -Parque Diversiones proporciona alojamiento y alimentación gratuita a familias originarias de zonas rurales y comunidades indígenas cuyos hijos requieran atención médica en el Hospital Nacional de Niños (HNN) o que asisten a tratamientos. Sus datos en 2024 son:

+ 6.300 servicios de lavandería.

+ 11.500 servicios de higiene

+ 48.000 servicios de alimentación

+ 4.000 hospedajes para familias de niños hospitalizados.

"Hoy la confianza se construye más desde la cercanía, la autenticidad y la transparencia digital. Las personas valoran más la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y esperan que las marcas tengan un propósito claro y un impacto social positivo”.

Marcia Lobo, Gerente General Parque Diversiones