¿En qué consiste la tregua comercial de un año entre Estados Unidos y China?

Ambas partes congelaron durante doce meses las tasas portuarias que se habían impuesto mutuamente desde octubre sobre los buques y servicios marítimos del otro país.

Por Agencia EFE Estados Unidos y China han entrado en una nueva fase de su pulso comercial tras la tregua de un año acordada a raíz del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, que incluye aspectos como la rebaja de aranceles, la pausa en algunos controles a exportaciones y el relanzamiento del comercio agrícola. Estas son las claves de los acuerdos tras la reunión ayer entre ambos mandatarios en Busan, ciudad meridional de Corea del Sur, y la última ronda de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur el pasado fin de semana entre delegaciones de las dos potencias mundiales.

1.- Rebaja y suspensión de aranceles Tras el encuentro, Washington redujo del 57 % al 47 % los aranceles aplicados a las importaciones chinas, tras bajar del 20 al 10 % los gravámenes asociados con el tráfico de fentanilo, como anunció el propio Trump. Asimismo, los denominados aranceles recíprocos del 24 % sobre los bienes de China (incluidos Hong Kong y Macao), que debían entrar en vigor el próximo 10 de noviembre tras una tregua de 3 meses, continuarán suspendidos por un año, de acuerdo con el Ministerio de Comercio chino. China se comprometió por su parte a realizar los ajustes correspondientes a sus contramedidas frente a dichos gravámenes, añadió el ministerio, sin dar más detalles. Estas medidas consistieron en la imposición de tasas del 10 al 15 % sobre varios productos estadounidenses de los sectores agroalimentario y energético, entre ellos el pollo, los lácteos, soja, maíz, trigo, pescado, petróleo y carbón. Ambos países acordaron además prolongar ciertas «excepciones arancelarias», indicó la cartera comercial china, sin brindar más detalles al respecto. 2.- Pausa en los controles a exportaciones y tierras raras El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró que su país ha decidido retrasar un año la aplicación de unas restricciones de exportación para empresas chinas incluidas en una de sus «listas negras» de seguridad nacional a cambio de la decisión de Pekín de aplazar medidas sobre tierras raras tras la cumbre Trump y Xi. El pasado 29 de septiembre, el Gobierno de EEUU anunció una ampliación de dicha lista para incluir también a subsidiarias cuya propiedad mayoritaria (el 50 % de participaciones o más) recaiga en manos chinas si la empresa matriz ya está sancionada.