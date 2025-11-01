Lanzan primer portal de empleo con inteligencia artificial en Honduras

Empresas & Management

El portal digital, desarrollado en alianza con la plataforma Magneto, promete transformar la experiencia de los candidatos al brindar respuestas más rápidas y personalizadas, además de optimizar la atracción y selección de personal.

Por revistaeyn.com Grupo Ficohsa realizó el lanzamiento del primer portal de empleo en Honduras que incorpora inteligencia artificial para sus procesos de atracción de talento y busca modernizar la forma en que se conectan las empresas con el talento humano. El portal digital, desarrollado en alianza con la plataforma Magneto, promete transformar la experiencia de los candidatos al brindar respuestas más rápidas y personalizadas, además de optimizar la atracción y selección de personal.

Esta herramienta busca hacer más eficiente la gestión del talento humano y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo en el mercado laboral. Según explicó Ana María Rubio, Vicepresidenta de Talento Humano de Grupo Ficohsa, la propuesta responde a una visión de transformación digital en el manejo de talento. “En Grupo Ficohsa creemos que el talento es el motor de nuestra organización. Con nuestro nuevo portal de empleo estamos dando un paso firme en nuestra transformación digital, integrando la tecnología y la innovación para conectar mejor con los profesionales, convirtiendo este espacio en un verdadero punto de encuentro.”, señaló.