Oportunidades de crecimiento, prosperidad y bienestar

En el sistema bancario, la confianza es la piedra angular que sostiene la inversión, el crédito y el ahorro, impulsando así el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de un país. El guatemalteco Juan Luis Fonseca, Gerente General de BANRURAL, tiene claro que toda acción que promueva la confianza con sus públicos de interés va a cultivar un ambiente propicio para el desarrollo.

“Tener como prioridad el desarrollo de Guatemala, especialmente en el interior del país, ha promovido una cultura de trabajo en equipo, ha roto los esquemas tradicionales de hacer banca y ha fomentado la innovación”, expresa Juan Luis Fonseca.

El directivo refiere que la confianza es el pilar fundamental de su relación con los clientes, lo que precede cualquier negocio porque conlleva los principios que rigen a la institución. “Detrás de cada negocio que progresa hay una historia de apoyo a sueños y emprendimientos de todo tipo. Somos el banco con mejores resultados en Guatemala gracias a la confianza de los guatemaltecos”, indicó.

En un ecosistema financiero cada vez más exigente, ser confiable no solo es un atributo deseable, sino una ventaja estratégica. Para BANRURAL, esa confianza ha sido el punto de partida para generar relaciones de valor con sus públicos objetivos.

El banco está posicionado como una institución confiable como resultado de una relación de reciprocidad construida y fortalecida a lo largo del tiempo, a través de valores como la transparencia, el respeto, la confiabilidad, la responsabilidad y la prudencia.

De igual manera, el banco valora y reconoce la importancia de cada persona. “Con base en una relación de amistad con nuestros clientes hemos transformado la forma de hacer banca llevando los servicios financieros a todos los rincones del país”, dijo.

Además, BANRURAL ha crecido haciendo crecer a sus clientes. “Gracias a su confianza, somos el banco con la mayor colocación de créditos en 19 de los 22 departamentos del país, y con la mayor cantidad de depósitos a nivel nacional”, explicó Fonseca.

Actualmente, BANRURAL tiene más de 13.500 accionistas que representan el tejido social del país y su gerente lo define así: “BANRURAL no llegó a las comunidades, sino que es parte de ellas. La confianza se construye cuando los clientes ven que acompañamos a la población en inclusión financiera y en el apoyo de sus emprendimientos”.

