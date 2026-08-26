Rodrigo Baessa: educación, confianza e innovación para transformar Guatemala

Líderes

El decano de la Universidad Galileo destaca la importancia de formar profesionales con principios, preparados para aprovechar las nuevas tecnologías y contribuir al desarrollo del país.

Por Celeste Alvarado - revistaeyn.com En el marco de la Cumbre Regional de Confianza 2026, organizada por E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE, Rodrigo Baessa Junge, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad Galileo, compartió durante su intervención en el evento, su visión sobre el liderazgo académico, la formación de nuevas generaciones y los retos que plantea la transformación tecnológica. Con una trayectoria que combina el ámbito empresarial y académico, Baessa Junge considera que la confianza es uno de los pilares fundamentales para ejercer un liderazgo efectivo. “La confianza, se construye a partir del respeto, la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, la justicia y, especialmente, el cumplimiento de los compromisos”, señala.

Para el académico, la educación representa una oportunidad para dejar una huella significativa en las personas, particularmente en los jóvenes. Por ello, busca transmitir a los estudiantes que no existen atajos para alcanzar objetivos que realmente tienen valor y que el esfuerzo, la disciplina, los principios y la búsqueda de la excelencia son indispensables para construir una trayectoria profesional sólida.

Tecnología con responsabilidad

Ante el crecimiento de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, Baessa Junge, considera que las nuevas tecnologías no deben ser vistas como una amenaza, sino como herramientas con un enorme potencial. Sin embargo, enfatiza que su utilización debe estar acompañada de principios éticos y de una comprensión profunda de cómo funcionan.

“En este sentido, la importancia de fortalecer la formación en matemática, ciencias básicas y programación, especialmente entre los futuros ingenieros. Más allá de aprender a utilizar una herramienta tecnológica, considero fundamental comprender los principios que permiten su funcionamiento”, explica. Otro de los desafíos que identifica es la necesidad de que Guatemala avance hacia sectores tecnológicos de mayor valor agregado. En ese contexto, resalta el trabajo relacionado con la ruta del chip, iniciativa que busca desarrollar capacidades nacionales vinculadas con la industria de semiconductores, particularmente en áreas como el diseño y la verificación de circuitos integrados.

Para Baessa Junge, esta apuesta puede contribuir a que Guatemala avance hacia una economía basada cada vez más en el conocimiento, la innovación y el talento especializado.

Formar personas para construir el futuro