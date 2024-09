Los nuevos consumidores y su relación con las marcas

Por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios

La también consultora en Mercadeo y Ventas, especializada en Neurociencia. Neuromarketing, Neuromanagement y Behavioral Design en Latinoamérica, Lorena Bin Gálvez, plantea que, en la nueva relación entre consumidores y marcas, los primeros tienen la necesidad de “enterarme cómo me siento yo consumiendo este tipo de productos, hay cierto nivel de conciencia que se traslada al cómo me veo llevando este producto en mis manos, es una auto proyección y también un reflejo hacia cómo quiero sentirme con otros respecto a los productos que me ven utilizando”.

De ahí que hoy para las marcas sea muy importante cuidar sus acciones. “Hoy un usuario está atento al origen, la trazabilidad, y por el otro lado el valor y el beneficio de las marcas. Para la generación zeta es muy valioso entender qué tan congruente eres como marca en tus acciones, no solo hacia el mercado, sino también hacia toda tu cadena, y eso pasa por condiciones de trabajo con colaboradores, proveedores, prácticas sostenibles, temas de diversidad e inclusión”, explica Bin Gálvez.

“Una marca no solo es capaz de influir en mi identidad en cuanto a gustos y preferencias, sino en lo que me hacen sentir y lo que yo aspiro ser”, prosigue.