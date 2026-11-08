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Bienvenidos a la Economía de los Intangibles (esta es la agenda del momento)

La gestión estratégica de los intangibles (reputación, marca, comunicación, propósito corporativo y liderazgo responsable) es fundamental en el mundo actual. Esta interesante entrevista con el experto Ángel Alloza da los fundamentos.

Por: Velia Jaramillo y Daniel Zueras - Estrategia & Negocios Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, charló con E&N en Guatemala, dando algunas claves del nuevo mapa del valor corporativo desde su lectura de la 11ª edición del informe Approaching the Future 2026. Desarrollado a partir de la consulta a 2.120 profesionales de Iberoamérica y un panel permanente de expertos, el estudio radiografía las tendencias clave y los vectores de cambio que definirán el liderazgo corporativo en los próximos años. En un contexto económico global marcado por una disrupción tecnológica sin precedentes, tensiones geopolíticas crecientes y una profunda reconfiguración en la atracción y fidelización del talento, la alta dirección empresarial se enfrenta al desafío de gobernar en medio de una inestabilidad estructural. En este contexto, la transición de la gestión pasiva de riesgos hacia la creación activa de valor sostenible se convierte en el diferencial estratégico decisivo para cualquier organización.

Infraestructura imprescindible

En una coyuntura de alta volatilidad, la gestión estratégica de los intangibles (reputación, marca, comunicación, propósito corporativo y liderazgo responsable) ha dejado de ser una disciplina secundaria para convertirse en la infraestructura imprescindible sobre la que se edifica la competitividad, la resiliencia y la legitimidad social de las organizaciones. Esta transformación responde a una realidad: la mayor parte del valor de mercado de las empresas modernas ya no reside en sus activos tangibles o físicos, sino en sus recursos intangibles.

Como destaca Alloza, el peso de los intangibles ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel global: “Si tomamos ahora todas las empresas que cotizan en bolsa en el mundo de todos los sectores de actividad y miramos cuánto pesan los intangibles sobre el valor total, tenemos que el 54% son intangibles y en algunos sectores eso llega al 90%”.

Este fenómeno ha dado lugar a la denominada "economía de los intangibles", un entorno donde la ventaja competitiva depende directamente de la capacidad de las corporaciones para gestionar adecuadamente aquello que no se ve, pero que determina el comportamiento de clientes, inversionistas, colaboradores y reguladores. A lo largo de los últimos veinte años, la conciencia sobre la relevancia de los intangibles ha experimentado una evolución conceptual de profunda maduración. En sus etapas iniciales, impulsada por grandes escándalos corporativos internacionales como Enron o Arthur Andersen, la atención de los consejos de administración se centró en la mitigación del riesgo reputacional y en la protección de la continuidad operativa. Sin embargo, la gestión actual ha dado un salto cualitativo hacia una visión proactiva. Las organizaciones líderes comprenden que, si bien protegerse ante eventuales crisis es indispensable, el verdadero hito directivo radica en entender que una reputación sólida es un motor primario de generación de valor económico y diferenciación duradera. El mero reconocimiento verbal del valor de la reputación, el talento o la tecnología ya no genera ninguna ventaja competitiva. El verdadero desafío de las organizaciones consiste en transformar esos activos intangibles en capacidades organizativas concretas, indicadores integrados en el cuadro de mando y criterios vinculantes para la toma de decisiones y la retribución.

La empresa relevante del futuro no será únicamente aquella que adopte la Inteligencia Artificial con mayor celeridad, sino la que consiga gobernarla con ética, sustentada en un liderazgo responsable, una reputación sólida y una gobernanza transversal donde el talento encuentre propósito

La paradoja de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) es necesaria y las compañías invierten fuertemente en su implementación, pero las empresas están atrapadas en una paradoja entre la productividad y la reputación algorítmica. Hoy, la IA ha reconfigurado las prioridades corporativas, posicionándose como fuerza de cambio en los modelos de negocio. Si bien las compañías invierten en IA impulsadas por productividad y costos, su impacto más crítico reside en la gobernanza de la reputación en entornos digitales. Actualmente, hay un cambio de paradigma: la búsqueda de información en motores como Google cede terreno ante consultas en asistentes de IA generativa.