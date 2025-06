Gobernanza sin excusas: el llamado de Roberto Artavia a las empresas de Centroamérica

Directo, y sin medias tintas, Roberto Artavia Loría pone el foco en los principales obstáculos que frenan el avance de las prácticas ASG en Centroamérica : falta de profesionalización, visión cortoplacista y gobiernos que aún no entienden la urgencia de transformar sus señales hacia el sector empresarial.

El ASG debe hacerse con un esfuerzo sostenido y recurrente . No puede ser que por salir a pintar una escuela y llevar al gerente general o al presidente de la empresa, digamos que tenemos una estrategia de ASG. Es otra cosa, es llevar la agenda de sostenibilidad a la gobernanza y tener esos parámetros recurrentes.

Cuando uno aborda esto con un enfoque sistémico se vuelve muchísimo más atractivo y se empieza a ver que, en realidad, no estamos perdiendo plata en el corto plazo, sino que estamos valorizando nuestras acciones, nuestra empresa, nuestros productos y posición en el mercado.

Yo he sido toda mi vida muy optimista. Soy una persona a la que le encanta encontrar soluciones a los problemas y, normalmente, en el micromundo en que vivo lo hago de una manera creativa , transparente, honesta.

Pero si usted me pregunta ¿cuál es mi expectativa para el mundo?... Fíjese, mis nietos posiblemente van a estar vivos en el año 2115, y no hay ningún escenario ambiental positivo que yo pueda ver de aquí hasta allá. Para entonces, seguramente habrá soluciones tecnológicas maravillosas a muchos retos; pero si algo nos enseña la historia reciente es que las soluciones tecnológicas maravillosas no se distribuyen equitativamente por el mundo.