Hacer negocios en Centroamérica en la era del ASG: ¿Quién se queda fuera?

Popularmente conocidas como “las S1 y S2” serán de cumplimiento “obligatorio” en Costa Rica, desde 2026. La S1 se refiere a riesgos y oportunidades relacionados a sostenibilidad que podrían afectar el rendimiento financiero de la compañía, y la S2 se enfoca en la divulgación de información relacionada con el impacto ambiental de la empresa.

“Ahora sí que tenemos un marco sólido, concreto, homologado y unificado que impide a una empresa reportar de forma diferente a lo establecido por este estándar”, señala Rivera.

Todas las empresas “van a tener la obligación de comunicar los mismos parámetros y también habrá un tercero independiente validando esas comunicaciones. Eso va a tener mucho valor”, enfatiza el experto. “Pone en perspectiva cómo medimos los impactos en los diferentes campos para poder hacer una evaluación más precisa y mejorar”, complementa Cristina Gutiérrez, directora de Consulting en KPMG en Costa Rica.

Pero, las S1 y S2 no sólo instalan una metodología de reporte más profunda. De su cumplimiento también dependerá el acceso a financiamiento. “Estas nuevas normas marcan un precedente. Los inversionistas ya no sólo prestarán atención a los estados financieros sino también a la divulgación de las metas ASG”, afirma Nadia Malpartida, Climate Change and Sustainability Services para EY.



De acuerdo con el EY Global Corporate Reporting and Institutional Investor Survey 2022, un 99 % de inversionistas encuestados utiliza las divulgaciones ASG de las empresas como parte de su toma de decisiones de inversión.

El camino está trazado y parece tener una dirección. Sin embargo, hay que reconocer que “en Centroamérica tenemos una gran deuda con respecto a la medición de impactos”, reconoce

Luis Rivera, de KPMG. “Vamos a limpiar una playa o la cuenca de un río y eso es una acción muy meritoria, hay que decirlo, pero no estamos midiendo exactamente cuál es el impacto”.

Y medir no sólo tiene que ver con la posibilidad de reducir las huellas que la compañía deja en los planos ambiental y social, sino con la oportunidad de mitigar riesgos y capturar oportunidades de negocio en el largo plazo.