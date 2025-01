Opinión: El desafío de la trascendencia y modelar con tus actuaciones

Se iniciaba un nuevo siglo repleto de incertidumbre y demandas sociales insatisfechas, mientras, ya muchos estábamos trabajando para promover el impacto de la responsabilidad social corporativa en el bienestar y el equilibrio social, ambiental y económico. En lo personal, muy influenciado por un tema que me apasiono y para el momento, rayaba en lo “exotérico”, me refiero a la adecuada gestión y el “Corporate Governance”.

En esos años, fui invitado a formar parte del “Grupo Asesor Externo del Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) para la transformación del sector privado” . Nos focalizamos en la trasformación de IIC (Corporación Interamericana de Inversiones) que dio paso al BID Invest, hoy una institución financiera que apoya el desarrollo económico, social y ambiental de la región mediante inversiones en sectores estratégicos. A partir de esta experiencia, me hicieron parte de un proyecto novedoso y muy retador, tras la aprobación de la resolución en la Asamblea General de la OEA que reconocía que hasta la fecha no había surgido una comprensión verdaderamente hemisférica del concepto de responsabilidad social corporativa.

Sentía que sobraba arrogancias y faltaba humildad para comprender los nuevos retos que impone el entorno. Con la capacidad de “inteligencia contextual”, analizaba nuevas realidades que requerían una nueva forma de construir confianza, frente a un mundo polarizado y polarizante. La agenda riesgos 2024 del Foro Económico Mundial (WEF). El primer riesgo de la agenda es “misinformation and disinformation”, por ello no podemos dejar de hacer un trabajo “evangelizador”, que además, la pandemia, hizo aún más retador.

Estos últimos años he focalizado mis reflexiones y apoyo a E&N en proyectar los impactos de los indicadores de gestión ASG y la polarización ideológica que los envuelve. Son investigaciones que realizamos desde un prestigioso “action tank” europeo, del que forma parte con base en Madrid: Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, una de ellas “Approaching the Future. Tendencias en reputación y gestión de intangibles”. El informe más reciente de tendencias, refleja que las empresas están asumiendo una evolución necesaria hacia modelos de gestión y liderazgo más comprometidos y responsables que generen confianza en sus grupos de interés.

Hoy, invitado a celebrar la profunda influencia de 300 ediciones, en casi 26 años de contenidos de E&N, que dejan huella en el tejido empresarial centroamericano, es evidente que el sociograma cambió para la empresa y sus lideres. No contamos con suficientes relaciones de confianza que aseguren el futuro de nuestra empresa, por lo que una frase de Peter Drucker, de su libro “Managing in Turbulent Times” (1980), está más vigente que nunca: “El mayor peligro en tiempos de incertidumbre no es la incertidumbre misma, sino actuar con la lógica de ayer”. Han transcurrido 300 ediciones y seguimos sin descifrar la realidad que nos rodea, por ello la importancia de un medio como E&N para hacerlo, la condición fundamental es desarrollar una capacidad interior de inteligencia contextual que trascienda lo financiero y los modelos gerenciales de siempre, basada en escuchar las demandas sociales insatisfechas, es decir, aquello que la sociedad espera, pero no recibe, y que hoy es resuelta por el mismo mercado.

En nuestra búsqueda de tendencias que orienten a las empresas hacia nuevos caminos que les permitan planificar procesos de construcción de reputación, abrir oportunidades clave de posicionamiento en la sociedad, y hacer de la confianza una fortaleza, desde el 2023 el equipo de PIZZOLANTE, en alianza con Datos Group y la Revista Estrategia & Negocios, lleva a cabo un esfuerzo de investigación gigante y sin precedentes: se convirtió en el primer estudio de confianza realizado en Centroamérica, titulado “Reputación en Centroamérica: el valor de la Confianza”.

El líder consciente y visionario que aspira a construir una empresa con futuro necesita modelar una cultura de creencias compartidas dentro de su equipo, con claridad de propósito. E&N es un motor de cambio y una fuente inagotable de inspiración. Felicidades por estos 300 ejemplares de colección.

**Ingeniero con Máster en Comunicación Política y Doctorado en Comunicación Organizacional, ambos en España. Es socio fundador (1976) de la firma PIZZOLANTE, firma internacional de consultoría en Estrategia y Comunicación empresarial. Miembro del comité científico de Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership en Madrid, España. Profesor de Escuelas de negocios y conferencista internacional. Ha publicado más de una docena de libros.