Finanzas

Alertan de contenidos falsos para promover supuestas inversiones en Panamá

En algunos casos, estos contenidos incluyen videos manipulados o generados mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, con el propósito de suplantar identidades, aparentar legitimidad y generar confianza indebida en el público.

  • Alertan de contenidos falsos para promover supuestas inversiones en Panamá

    La confianza en el mercado de valores se construye con transparencia, información oportuna y vigilancia permanente frente a riesgos que puedan afectar a la comunidad inversionista. Foto de iStock
2026-04-14

Por revistaeyn.com

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), alertaron a la comunidad sobre la circulación de contenidos falsos en entornos digitales que utilizan de manera indebida la imagen de figuras públicas y del sector financiero/bursátil para promover supuestas oportunidades de inversión.

En algunos casos, estos contenidos incluyen videos manipulados o generados mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, con el propósito de suplantar identidades, aparentar legitimidad y generar confianza indebida en el público.

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Tanto la SMV como Latinex reiteran que este tipo de publicaciones y materiales no corresponden a comunicaciones oficiales y pueden formar parte de esquemas fraudulentos.

Ante esta situación, recomendamos actuar con especial cautela y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Desconfíe de cualquier oferta de inversión que prometa ganancias rápidas, garantizadas o extraordinarias.

*Verifique siempre que la información provenga de fuentes oficiales y canales institucionales debidamente identificados.

*No comparta datos personales, bancarios o financieros en enlaces, formularios o plataformas no verificadas.

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*No realice transferencias ni inversiones basadas en publicaciones de redes sociales, videos virales o supuestas entrevistas que no hayan sido confirmadas por medios y entidades oficiales.

*Reporte y denuncie este tipo de contenidos en las plataformas digitales donde aparezcan y, de ser posible, ante las autoridades competentes.

"La SMV, como ente regulador y supervisor, y Latinex, como infraestructura clave del mercado de valores panameño, reiteran su compromiso con la protección del inversionista, la integridad del mercado y la promoción de una cultura de prevención frente a fraudes financieros y esquemas de suplantación digital", dijeron en un comunicado.

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