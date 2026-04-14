Alertan de contenidos falsos para promover supuestas inversiones en Panamá

Finanzas

En algunos casos, estos contenidos incluyen videos manipulados o generados mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, con el propósito de suplantar identidades, aparentar legitimidad y generar confianza indebida en el público.

Por revistaeyn.com La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), alertaron a la comunidad sobre la circulación de contenidos falsos en entornos digitales que utilizan de manera indebida la imagen de figuras públicas y del sector financiero/bursátil para promover supuestas oportunidades de inversión. En algunos casos, estos contenidos incluyen videos manipulados o generados mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, con el propósito de suplantar identidades, aparentar legitimidad y generar confianza indebida en el público.

Tanto la SMV como Latinex reiteran que este tipo de publicaciones y materiales no corresponden a comunicaciones oficiales y pueden formar parte de esquemas fraudulentos. Ante esta situación, recomendamos actuar con especial cautela y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: *Desconfíe de cualquier oferta de inversión que prometa ganancias rápidas, garantizadas o extraordinarias. *Verifique siempre que la información provenga de fuentes oficiales y canales institucionales debidamente identificados. *No comparta datos personales, bancarios o financieros en enlaces, formularios o plataformas no verificadas.