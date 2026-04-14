Alertan de contenidos falsos para promover supuestas inversiones en Panamá

Por revistaeyn.com
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), alertaron a la comunidad sobre la circulación de contenidos falsos en entornos digitales que utilizan de manera indebida la imagen de figuras públicas y del sector financiero/bursátil para promover supuestas oportunidades de inversión.
En algunos casos, estos contenidos incluyen videos manipulados o generados mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, con el propósito de suplantar identidades, aparentar legitimidad y generar confianza indebida en el público.
Tanto la SMV como Latinex reiteran que este tipo de publicaciones y materiales no corresponden a comunicaciones oficiales y pueden formar parte de esquemas fraudulentos.
Ante esta situación, recomendamos actuar con especial cautela y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
*Desconfíe de cualquier oferta de inversión que prometa ganancias rápidas, garantizadas o extraordinarias.
*Verifique siempre que la información provenga de fuentes oficiales y canales institucionales debidamente identificados.
*No comparta datos personales, bancarios o financieros en enlaces, formularios o plataformas no verificadas.
*No realice transferencias ni inversiones basadas en publicaciones de redes sociales, videos virales o supuestas entrevistas que no hayan sido confirmadas por medios y entidades oficiales.
*Reporte y denuncie este tipo de contenidos en las plataformas digitales donde aparezcan y, de ser posible, ante las autoridades competentes.
"La SMV, como ente regulador y supervisor, y Latinex, como infraestructura clave del mercado de valores panameño, reiteran su compromiso con la protección del inversionista, la integridad del mercado y la promoción de una cultura de prevención frente a fraudes financieros y esquemas de suplantación digital", dijeron en un comunicado.