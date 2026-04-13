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La plataforma Booking.com sufre un ciberataque que expone datos de reservas de clientes

La empresa explicó que ha detectado recientemente la “actividad sospechosa en relación con varias reservas” y que actuó “de inmediato” para contener el incidente, y aseguró que la situación está ya “bajo control” y los clientes que podrían haberse afectados han sido informados.

Por Agencia EFE La plataforma de reservas Booking.com ha sufrido un ciberataque que podría haber permitido un acceso no autorizado a datos de sus clientes, según informó la propia compañía tras detectar una “actividad sospechosa” que habría afectado a varias reservas. La empresa, con sede en Países Bajos, envió un correo a los usuarios para advertirles de que “terceras personas no autorizadas” podrían haber accedido a información asociada a reservas, incluidos nombres, direcciones físicas y de correo, números de teléfono y otros datos facilitados por los clientes a los alojamientos.

No obstante, la empresa asegura que los datos bancarios no se han visto comprometidos. Booking.com explicó que ha detectado recientemente la “actividad sospechosa en relación con varias reservas” y que actuó “de inmediato” para contener el incidente, y aseguró que la situación está ya “bajo control” y los clientes que podrían haberse afectados han sido informados. Como medida preventiva, Booking.com ha actualizado los números PIN -códigos personales de acceso- vinculados a las reservas para reforzar la seguridad. El correo enviado a los usuarios también alerta de posibles intentos de fraude, como correos electrónicos o llamadas de personas que se hacen pasar por la plataforma o por los alojamientos.