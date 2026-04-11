Visa: Actividad fraudulenta de estafas aumentó 22 % a diciembre de 2025

Finanzas

Entre julio y diciembre de 2025, Visa identificó cerca de US$1.000 millones en actividad fraudulenta vinculada a estafas a través de más de 4.200 comercios.

Por revistaeyn.com Visa reveló que las estafas se han convertido en una de las categorías de fraude al consumidor más grandes y de mayor crecimiento en el mundo, y que cada día son más sofisticadas, más dirigidas y personales. Entre julio y diciembre de 2025, Visa identificó cerca de US$1.000 millones en actividad fraudulenta vinculada a estafas a través de más de 4.200 comercios, lo que representa un aumento del 22 % en comparación con el período de reporte anterior.

“Cada vez que alguien acerca una tarjeta, hace clic en ‘comprar’ o envía dinero de forma digital, está depositando su confianza en un sistema que se espera funcione de manera instantánea, sin fricciones y segura. Las personas no deberían tener que pensar como expertos en fraude para comprar en línea o enviar dinero a un familiar. Esa confianza es la base del comercio digital y, en Visa, protegerla es nuestra responsabilidad más importante”, afirmó Paul Fabara, líder Global de Riesgos de Visa. Los estafadores prosperan escondiéndose a simple vista: se hacen pasar por marcas confiables, aprovechan situaciones cotidianas y toman por sorpresa a consumidores desprevenidos. Pero todo estafador deja un rastro digital y Visa ha creado un equipo cuya misión es seguirlo. La división de Visa Scam Disruption (VSD) no solo protege a los consumidores de los estafadores, sino que los persigue activamente. Inspirada en operaciones de inteligencia de amenazas de élite, VSD reúne a ingenieros de ciberseguridad, desarrolladores de inteligencia artificial, exmiembros de las fuerzas públicas, profesionales con formación militar y expertos en visualización de datos.