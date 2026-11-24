Finanzas

Atienda estos consejos para que el aguinaldo rinda más allá de diciembre

Los ingresos extra que se reciben en estos días deberían ser un impulso para ordenar las finanzas.

Por revistaeyn.com En pocos días miles de trabajadores y pensionados empezarán a recibir el tan ansiado aguinaldo, bonos o ahorros, por ello el Banco de Costa Rica (BCR) insta a recibir este dinero adicional con un plan definido y a tomar decisiones que fortalezcan las finanzas personales o del hogar durante el 2027. “Los ingresos extra que se reciben en estos días deberían ser un impulso para ordenar las finanzas. Una hora dedicada a hacer un presupuesto antes de recibir el aguinaldo puede marcar la diferencia para empezar el año con tranquilidad”, afirmó Elizabeth Araya, Jefe de Operativa de Captaciones del BCR.

Consejos para que el dinero rinda más allá de diciembre: Ordene prioridades: primero las obligaciones (deudas, marchamo, gastos escolares), luego el ahorro y por último, los gastos de la temporada.Puede separar el dinero por objetivo desde el primer día para que no se mezcle con el gasto diario Empiece por las de mayor tasa de interés: revise cuáles son las que más encarecen el presupuestoAbone al principal: cuando sea posible, pida que el pago extraordinario se aplique a reducir el saldo adeudado, no solo a cuotas futuras. No se endeude para comprar los regalos: antes de comprar a crédito o a plazos, verifique que la cuota cabe en su ingreso de enero y febrero, cuando ya no contará con el aguinaldo Separe lo de los compromisos de fin y inicio de año: el marchamo vence en diciembre; en enero y febrero llegan la matrícula, los uniformes, los útiles escolares y los pagos acumulados de las fiestas