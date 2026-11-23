Finanzas

El saldo de los préstamos de Honduras alcanzó L736.674,5 millones (unos US$27.351 millones), lo que representa un aumento de L71.190,7 millones (US$2.643 millones) frente al mismo período del año anterior.

Por revistaeyn.com El crédito otorgado al sector privado de Honduras superó los US$27.350 millones al 12 de noviembre, con un crecimiento interanual de 10,7 %, impulsado principalmente por el financiamiento dirigido a las empresas, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Honduras (BCH). El saldo de los préstamos alcanzó L736.674,5 millones (unos US$27.351 millones), lo que representa un aumento de L71.190,7 millones (US$2.643 millones) frente al mismo período del año anterior. En comparación con el cierre de 2025, el incremento fue de L52.290,3 millones, equivalentes a aproximadamente US$1.941 millones o un 7,6 %.

Las empresas concentraron el mayor dinamismo del financiamiento, con un crecimiento interanual de 17,1 %, superior al registrado en igual período de 2025. Los préstamos destinados a este segmento sumaron L392.886,1 millones (US$14.587 millones), equivalentes al 53,3% del crédito total. Por su parte, el financiamiento a los hogares llegó a L343.788,4 millones (US$12.764 millones), con una expansión interanual de 4,1% y una participación del 46,7%. El BCH también reportó un aumento en los recursos captados del sector privado. Al 12 de noviembre, los depósitos y otros recursos financieros alcanzaron L696.215,5 millones (US$25.849 millones), un crecimiento de 9,3 % respecto al cierre de 2025, equivalente a L59.365,9 millones adicionales (US$2.204 millones). Los hogares hondureños fueron el principal motor de la captación, al concentrar el 74,3 % del incremento registrado durante ese período. Sus depósitos totalizaron L465.196,3 millones (US$17.272 millones), el 66,8% de los recursos del sistema. En tanto, las empresas privadas acumularon L231.019,2 millones (US$8.577 millones), equivalentes al 33,2 %.