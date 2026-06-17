Cinco claves para planificar gastos importantes sin sacrificar su bienestar

Por revistaeyn.com
Asumir gastos importantes como estudios, remodelaciones, salud, viajes o la compra de bienes duraderos no tiene por qué convertirse en una fuente de estrés financiero. Una adecuada planificación le permite atender estos gastos sin comprometer la estabilidad económica ni la calidad de vida.
Especialistas en finanzas personales recomiendan llevar un presupuesto mensual, identificar gastos innecesarios y destinar una parte fija de los ingresos al ahorro. Estas acciones contribuyen a tener mayor control sobre las finanzas y prepararse ante futuros compromisos económicos.
Asimismo, conocer con precisión el ingreso neto mensual facilita una mejor distribución del dinero entre necesidades básicas, ahorro y proyectos personales, evitando desequilibrios financieros.
Expertos coinciden en que el crédito, utilizado de forma responsable y planificada, también puede ser una herramienta útil para atender necesidades, alcanzar metas o enfrentar situaciones inesperadas sin desbalancear las finanzas personales.
Carlos Mena, Gerente Comercial de MultiMoney, señaló, “Organizar las finanzas con anticipación permite tomar mejores decisiones y avanzar hacia metas importantes sin poner en riesgo la tranquilidad económica. La clave está en encontrar equilibrio entre el presente y el futuro”.
Cinco recomendaciones para planificar gastos importantes
1. Defina la meta y el plazo
Establezca cuánto dinero necesita y cuándo lo requerirá. Tener claridad ayuda a calcular cuánto ahorrar o financiar mensualmente. Apoyarse en herramientas tecnológicas facilita visualizar el progreso y estimar el tiempo necesario para alcanzar un objetivo.
2. Aplique la regla 50/30/20
Un esquema recomendado para organizar ingresos consiste en destinar: · 50 % a necesidades básicas, 30 % a estilo de vida y gastos personales, 20 % a ahorro o pago de deudas.
3. Cree un fondo de respaldo
Antes de asumir un gasto importante, procure contar con un ahorro para imprevistos equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos.
4. Evalúe su capacidad de pago
Si requiere financiamiento, verifique que la cuota mensual se ajuste a su presupuesto sin comprometer otros gastos esenciales.
5. Anticípese a compras grandes
Planificar con tiempo fechas como inicio de clases, vacaciones o mejoras del hogar reduce la necesidad de endeudarse de forma imprevista. Pequeños hábitos, como registrar gastos, comparar precios y ahorrar de forma constante, pueden generar resultados positivos a mediano y largo plazo. La educación financiera continúa siendo una de las mejores herramientas para construir estabilidad y bienestar sostenible.