Cinco claves para planificar gastos importantes sin sacrificar su bienestar

Finanzas

Expertos coinciden en que el crédito, utilizado de forma responsable y planificada, también puede ser una herramienta útil para atender necesidades, alcanzar metas o enfrentar situaciones inesperadas sin desbalancear las finanzas personales.

Por revistaeyn.com Asumir gastos importantes como estudios, remodelaciones, salud, viajes o la compra de bienes duraderos no tiene por qué convertirse en una fuente de estrés financiero. Una adecuada planificación le permite atender estos gastos sin comprometer la estabilidad económica ni la calidad de vida. Especialistas en finanzas personales recomiendan llevar un presupuesto mensual, identificar gastos innecesarios y destinar una parte fija de los ingresos al ahorro. Estas acciones contribuyen a tener mayor control sobre las finanzas y prepararse ante futuros compromisos económicos.

Asimismo, conocer con precisión el ingreso neto mensual facilita una mejor distribución del dinero entre necesidades básicas, ahorro y proyectos personales, evitando desequilibrios financieros. Expertos coinciden en que el crédito, utilizado de forma responsable y planificada, también puede ser una herramienta útil para atender necesidades, alcanzar metas o enfrentar situaciones inesperadas sin desbalancear las finanzas personales. Carlos Mena, Gerente Comercial de MultiMoney, señaló, “Organizar las finanzas con anticipación permite tomar mejores decisiones y avanzar hacia metas importantes sin poner en riesgo la tranquilidad económica. La clave está en encontrar equilibrio entre el presente y el futuro”. Cinco recomendaciones para planificar gastos importantes