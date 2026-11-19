Finanzas

Esta alternativa permite que los tarjetahabientes dividan el pago de una compra en cuotas mensuales sin intereses, ya sea mediante acuerdos establecidos directamente con comercios afiliados o a través de la conversión posterior de una transacción desde la aplicación móvil del banco.

Por revistaeyn.com Las conversiones de compras a cuotas sin intereses realizadas con tarjetas de crédito en Costa Rica aumentaron 23 % entre 2024 y 2026, mientras que el monto promedio de las transacciones también registró un incremento, de acuerdo con datos de DAVIbank. La entidad financiera reportó que el valor promedio de las compras trasladadas a esta modalidad pasó de US$483 en 2024 a US$504 en 2025, hasta alcanzar US$597 en lo que va de 2026. Esto representa un aumento de 23,6 % frente al promedio registrado dos años atrás.

Esta alternativa permite que los tarjetahabientes dividan el pago de una compra en cuotas mensuales sin intereses, ya sea mediante acuerdos establecidos directamente con comercios afiliados o a través de la conversión posterior de una transacción desde la aplicación móvil del banco. Aunque este mecanismo se ha utilizado tradicionalmente para adquirir electrodomésticos, muebles y productos tecnológicos, los datos de la entidad muestran que también se aplica a gastos relacionados con salud, educación, anteojos, seguros anuales, viajes, hoteles y compras en plataformas digitales. Según Berny Chavarría, director de Medios de Pago de DAVIbank, las cuotas fijas permiten conocer anticipadamente el monto que deberá destinarse cada mes para cancelar una compra. No obstante, señaló que su utilización requiere considerar los ingresos disponibles y las obligaciones financieras existentes.