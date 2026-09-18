Banco Mundial mueve récord de capital privado por US$112.000 millones en 2026

Por: EFE

En este ejercicio 2026, que comprende del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, el GBM movilizó US$ 112.000 millones en fondos privados, una cifra que es prácticamente tres veces más que lo que la entidad logró activar hace apenas cuatro años.

En combinación con fondos propios del GBM, el total de financiamiento y fondos movilizados en las economías en desarrollo superó ampliamente los US$200.000 millones en 2026, explicó la institución en un comunicado.

El aumento fue prácticamente generalizado, ya que la movilización de capital privado dirigida a los países de ingreso medio bajo alcanzó los US$37.000 millones, casi el triple que en el ejercicio de referencia de 2022.

Para los países de ingreso medio alto, se multiplicó por cuatro con respecto a hace cuatro años, alcanzando los US$50.000 millones, mientras que en los países de ingreso bajo, que figuran entre los entornos más complejos para el capital privado, la movilización se mantuvo en torno a US$3.000 millones.

La entidad considera que este incremento es "consecuencia de los cambios implementados en todo el GBM en los últimos tres años para trabajar de manera más eficaz con el sector privado" y apunta que dichos cambios están "dirigidos a agilizar y simplificar los procesos acercando las ramas de la entidad dedicadas al sector público y al privado, y ampliando las herramientas disponibles para los inversores".

A su vez, el GBM emitió garantías en 2026 por más de US#25.000 millones, un récord histórico con el que supera, cuatro años antes de lo previsto, la meta que se marcó para alcanzar los US$20.000 millones anuales para 2030.

Este crecimiento lo lideró la Plataforma de Garantías del GBM, un mecanismo creado en 2024 para ofrecer a clientes e inversores un punto único a través del cual pueden acceder más fácilmente a productos de garantía de toda la entidad.