Bancos de desarrollo subieron el financiamiento climático a US$163.000 millones en 2025

Finanzas

El financiamiento climático de los BMD en los países de ingresos bajos y medios creció 21 % con respecto al año anterior hasta alcanzar un máximo histórico de US$103.000 millones.

Por revistaeyn.com Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), incluyendo el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), aumentaron su financiamiento climático hasta alcanzar niveles récord en 2025, reforzando su papel en el apoyo a economías sostenibles y resilientes al clima. El financiamiento climático de los BMD en los países de ingresos bajos y medios creció 21 % con respecto al año anterior hasta alcanzar un máximo histórico de US$103.000 millones, mientras el financiamiento climático de los BMD en todos los países en los que operan aumentó 19%, hasta un récord de US$163.000 millones.

Los resultados, publicados en el Informe Conjunto 2025 de los Bancos Multilaterales de Desarrollo sobre Financiamiento Climático, confirman que los BMD están en camino de cumplir con sus proyecciones para 2030 anunciadas en la Conferencia Climática COP29, celebrada en Baku en 2024. El financiamiento climático de los BMD en las economías de ingresos bajos y medios se ha duplicado en los últimos cinco años. De los US$103.000 concretados en 2025, la mitigación representó la mayor parte con US$68.000 millones, en tanto el financiamiento para adaptación siguió creciendo rápidamente hasta alcanzar los US$35.000 millones. La movilización del sector privado en estos países llegó a US$35.000 millones. En las economías de altos ingresos, el financiamiento climático de los BMD también se mantuvo sustancial en 2025, alcanzando o superando los objetivos para 2030 con cinco años de antelación y apoyando principalmente iniciativas de mitigación con US$53.000 millones, junto con inversiones específicas en adaptación por US$7.000 millones. En estos países, la movilización de recursos del sector privado alcanzó los US$80.000 millones.