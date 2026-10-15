Bancoagrícola ha desembolsado US$972 millones para desarrollo sostenible a junio

Por revistaeyn.com
Bancoagrícola alcanzó US$972.8 millones en desembolsos acumulados vinculados con la competitividad del tejido productivo, la inclusión financiera y la construcción de ciudades y comunidades sostenibles en El Salvador, equivalentes al 63.9 % de su meta para 2030.
Al cierre de junio de 2026, la institución también mantuvo el primer lugar del sistema financiero salvadoreño en participación de préstamos, depósitos y cuentas de ahorro.
De los US$972.8 millones en desembolsos acumulados, US$614.8 millones se destinaron a iniciativas vinculadas con la competitividad del tejido productivo. Este monto incluye US$222.6 millones para la agroindustria, US$74.7 millones para pequeñas y medianas empresas (pymes) y US$317.5 millones para exportadores.
En materia de inclusión financiera, los desembolsos sumaron US$282 millones, distribuidos en US$179.3 millones vinculados con género y US$102.7 millones relacionados con inclusión.
Por su parte, la construcción de ciudades y comunidades sostenibles registró US$76 millones en desembolsos, de los cuales US$50 millones correspondieron a iniciativas de hábitat y US$26 millones a compromiso climático.
Al cierre de junio de 2026, Bancoagrícola mantuvo la primera posición del sistema financiero salvadoreño en participación de préstamos, con un 24.7 %, y en depósitos, con un 25.3 %. Asimismo, alcanzó una participación del 42.4 % en cuentas de ahorro.
Sus activos sumaron US$7,174.5 millones y su cartera bruta alcanzó US$4,935.5 millones, con un retorno sobre patrimonio (ROE) del 22.5 % y un indicador de solvencia del 14.8 %.
En cuanto a su estructura de fondeo, el 71 % correspondió a depósitos a la vista, el 21 % a depósitos a plazo y el 8 % a bonos y fondeo institucional.
“En Bancoagrícola buscamos que nuestro desempeño financiero se traduzca en oportunidades para el país. A través de nuestra estrategia, canalizamos recursos hacia la inclusión financiera, el fortalecimiento del tejido productivo y el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, avanzando de cara a nuestra meta de 2030 con una visión de largo plazo”, expresó Alexander Pinilla, vicepresidente financiero de Bancoagrícola.
En enero de 2026, Bancoagrícola colocó un Bono Azul por US$25 millones en la Bolsa de Valores de El Salvador, convirtiéndose en la primera institución financiera del país en realizar una emisión de este tipo en el mercado bursátil local.
La operación forma parte de un programa de Bonos Sostenibles de hasta US$200 millones y está orientada a canalizar financiamiento hacia proyectos relacionados con la gestión responsable del agua, el saneamiento y la conservación de ecosistemas marinos.