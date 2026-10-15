Bancoagrícola ha desembolsado US$972 millones para desarrollo sostenible a junio

Finanzas

Al cierre de junio de 2026, Bancoagrícola mantuvo la primera posición del sistema financiero salvadoreño en participación de préstamos, con un 24.7 %, y en depósitos, con un 25.3 %. Asimismo, alcanzó una participación del 42.4 % en cuentas de ahorro.

Por revistaeyn.com Bancoagrícola alcanzó US$972.8 millones en desembolsos acumulados vinculados con la competitividad del tejido productivo, la inclusión financiera y la construcción de ciudades y comunidades sostenibles en El Salvador, equivalentes al 63.9 % de su meta para 2030. Al cierre de junio de 2026, la institución también mantuvo el primer lugar del sistema financiero salvadoreño en participación de préstamos, depósitos y cuentas de ahorro.

De los US$972.8 millones en desembolsos acumulados, US$614.8 millones se destinaron a iniciativas vinculadas con la competitividad del tejido productivo. Este monto incluye US$222.6 millones para la agroindustria, US$74.7 millones para pequeñas y medianas empresas (pymes) y US$317.5 millones para exportadores. En materia de inclusión financiera, los desembolsos sumaron US$282 millones, distribuidos en US$179.3 millones vinculados con género y US$102.7 millones relacionados con inclusión. Por su parte, la construcción de ciudades y comunidades sostenibles registró US$76 millones en desembolsos, de los cuales US$50 millones correspondieron a iniciativas de hábitat y US$26 millones a compromiso climático. Al cierre de junio de 2026, Bancoagrícola mantuvo la primera posición del sistema financiero salvadoreño en participación de préstamos, con un 24.7 %, y en depósitos, con un 25.3 %. Asimismo, alcanzó una participación del 42.4 % en cuentas de ahorro. Sus activos sumaron US$7,174.5 millones y su cartera bruta alcanzó US$4,935.5 millones, con un retorno sobre patrimonio (ROE) del 22.5 % y un indicador de solvencia del 14.8 %.