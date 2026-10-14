Banca de Costa Rica pierde ventaja reputacional frente a Latinoamérica

Finanzas

Una filtración o robo de información es el riesgo con mayor impacto sobre la opinión de los consumidores costarricenses, señalado por el 48 % de los consumidores entrevistados por RepCore Banca 2026.

Por revistaeyn.com La reputación del sector bancario costarricense se situó en 49,1 puntos del indicador RepScore en 2026, un nivel moderado que apenas se ha movido en tres años. En el mismo periodo, la banca latinoamericana mejoró 2,9 puntos. El resultado: Costa Rica ya no se diferencia de la media regional. Así se desprende de RepCore Banca 2026, el análisis internacional de Reputation Lab basado en 27.602 valoraciones de consumidores en 19 mercados —2.200 de ellas en Costa Rica— sobre 137 entidades financieras, 11 de ellas activas en el país.

El diagnóstico del sector costarricense no muestra rasgos que lo distingan del regional, ni en sus fortalezas ni en sus debilidades. Los atributos mejor valorados por los consumidores son la trayectoria, el conocimiento del país, la igualdad y no discriminación en el trato a las personas. Internacionalidad, agilidad operacional, transparencia y acceso al crédito se sitúan entre los atributos con mayor capacidad para construir reputación en Costa Rica y, al mismo tiempo, entre los que reciben peor valoración. El estudio desmonta un supuesto extendido en la gestión de riesgos. Una filtración o robo de información es el riesgo con mayor impacto sobre la opinión de los consumidores costarricenses, señalado por el 48 %. Los escándalos o conductas inapropiadas de altos ejecutivos se quedan en el 23 %: menos de la mitad. El patrón se repite en los 19 mercados analizados, lo que sitúa la prioridad de inversión en ciberseguridad y gobierno del dato antes que en comunicación corporativa.