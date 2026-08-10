Panamá: Depósitos externos del CBI crecieron 11,69% interanual, a junio

Finanzas

Los depósitos del Centro Bancario Internacional de Panamá alcanzaron US$121.866 millones, con un crecimiento interanual de 7,69%, equivalente a más de US$8.702 millones adicionales

Por revistaeyn.com Al cierre del primer semestre de 2026, el sistema bancario panameño registró un crecimiento sostenido en sus principales indicadores financieros, reafirmando su solidez, capacidad de intermediación y su papel estratégico como plataforma financiera regional. Así lo evidencia el Informe de Actividad Bancaria (IAB), divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el cual destaca el desempeño positivo de los depósitos y de la cartera de crédito del CBI al primer semestre de 2026.

Los depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá alcanzaron US$121.866 millones, con un crecimiento interanual de 7,69%, equivalente a más de US$8.702 millones adicionales respecto al mismo período de 2025. Este desempeño confirma que los depósitos continúan siendo la principal fuente de financiamiento del sistema bancario. El dinamismo fue impulsado tanto por el mercado local como por el internacional. Los depósitos internos totalizaron US$70.969,5 millones, tras crecer US$3.374,9 millones 4,99%, principalmente por el incremento de los depósitos de particulares, que aumentaron US$4.017,5 millones 7,60%. Por su parte, los depósitos externos alcanzaron US$50.896,5 millones, con un crecimiento interanual de US$5.327,4 millones 11,69%, elevando su participación dentro del total de depósitos de 40,3% a 41,8%, en línea con el papel del CBI como centro financiero regional. La composición de este crecimiento refleja una señal positiva para el sistema. Los depósitos de particulares, tanto internos como externos, aumentaron en conjunto US$8.135,5 millones 9,13%, aportando cerca del 93,5% del incremento total de las captaciones y elevando su participación de 78,8% a 79,8% del total de depósitos. Asimismo, el crecimiento no estuvo concentrado únicamente en los depósitos a la vista. Los depósitos de ahorro y a plazo de particulares aumentaron conjuntamente US$5.447,9 millones 7,26 %, representando cerca de dos terceras partes del incremento total de las captaciones de este segmento, lo que evidencia una mayor estabilidad en la estructura de fondeo del sistema.