El Salvador recibirá US$150 millones del BCIE para renovar infraestructura deportiva

Finanzas

La iniciativa ampliará la cobertura territorial, garantizando instalaciones deportivas seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas, con estándares de calidad internacional para atletas, estudiantes y comunidades de El Salvador.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento a la República de El Salvador por US$150 millones para el Programa de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a nivel nacional (PRODEPORTE II). Este programa da continuidad a la estrategia nacional que inició con el PRODEPORTE I, el cual recibió un financiamiento del BCIE por US$115.2 millones para la renovación y modernización de escenarios deportivos en el Área Metropolitana de San Salvador.

Estas intervenciones permitieron que el país cumpliera con los estándares internacionales para ser sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. PRODEPORTE II contempla la modernización y reconstrucción de 13 escenarios deportivos distribuidos en 9 departamentos: La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán. Entre los escenarios destacan el Estadio Óscar Quiteño en Santa Ana y el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.