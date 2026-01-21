L26.4083
Finanzas

El Salvador recibirá US$150 millones del BCIE para renovar infraestructura deportiva

La iniciativa ampliará la cobertura territorial, garantizando instalaciones deportivas seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas, con estándares de calidad internacional para atletas, estudiantes y comunidades de El Salvador.

    PRODEPORTE II contempla la modernización y reconstrucción de 13 escenarios deportivos distribuidos en 9 departamentos. Foto de cortesía
2026-01-21

Por revistaeyn.com

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento a la República de El Salvador por US$150 millones para el Programa de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a nivel nacional (PRODEPORTE II).

Este programa da continuidad a la estrategia nacional que inició con el PRODEPORTE I, el cual recibió un financiamiento del BCIE por US$115.2 millones para la renovación y modernización de escenarios deportivos en el Área Metropolitana de San Salvador.

Estas intervenciones permitieron que el país cumpliera con los estándares internacionales para ser sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

PRODEPORTE II contempla la modernización y reconstrucción de 13 escenarios deportivos distribuidos en 9 departamentos: La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán. Entre los escenarios destacan el Estadio Óscar Quiteño en Santa Ana y el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.

Esta iniciativa ampliará la cobertura territorial, garantizando instalaciones seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas, con estándares de calidad internacional para atletas, estudiantes y comunidades.

Con PRODEPORTE II, el BCIE apoya la consolidación de un sistema nacional de infraestructura deportiva que complemente el legado de PRODEPORTE I en la capital.

A su vez, se fortalece el tejido social y comunitario en los departamentos del interior, alineándose con los objetivos de salud pública, prevención de violencia y desarrollo económico local.

