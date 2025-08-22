Finanzas

BCN y BCIE renovaron un contrato de línea de crédito por hasta US$200 millones

Esta es la decimosexta renovación de la línea de crédito que se acuerda con el BCIE, la cual tiene carácter revolvente, con vigencia de un año.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) renovaron un contrato de línea de crédito por un monto de hasta US$200 millones para apoyar la gestión de liquidez del BCN, institución responsable de la política monetaria y cambiaria del país. La renovación de la línea de crédito es consistente con el objetivo del BCN y sus funciones, de promover la estabilidad financiera, así como, para el fortalecimiento de la estabilidad monetaria y cambiaria de Nicaragua.

Esta es la decimosexta renovación de la línea de crédito que se acuerda con el BCIE, la cual tiene carácter revolvente, con vigencia de un año a partir del 21 de agosto de 2025. El BCN suscribió este instrumento por primera vez el 21 de agosto de 2009. Recientemente el BCIE anunció la aprobación de un conjunto de operaciones claves por US$790 millones para el desarrollo sostenible de diversos países durante su reunión ordinaria de Directorio.