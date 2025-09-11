Tecnología & Cultura Digital

Un año después, la red 5G se consolida en siete provincias de Costa Rica

Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la adopción del 5G podría aportar hasta US$925 millones al Producto Interno Bruto de Costa Rica hacia el 2035.

  • Un año después, la red 5G se consolida en siete provincias de Costa Rica

    Costa Rica se coloca en la ruta de países que ven en la conectividad de quinta generación no solo un avance tecnológico, sino un pilar de inclusión digital y competitividad nacional.
2025-09-11

Por revistaeyn.com

Hace un año Costa Rica encendió la primera red 5G nativa (Stand Alone) de Centroamérica, despliegue liderado por Radiográfica Costarricense (RACSA). Hoy la red muestra resultados concretos y alcanza a comunidades en las siete provincias.

La cobertura de la red 5G de RACSA se expandió a lugares como Limón centro, Cahuita, Moín, Siquirres, Guácimo, Guápiles, Ciudad Quesada, La Fortuna, San Isidro del General, Grecia, San Ramón, Santa Cruz de Guanacaste, Barranca, Puntarenas centro y Quepos, además del Área Metropolitana.

Evite las trampas que usan ciberdelincuentes para tomar control de empresas

“Un aspecto central ha sido el esfuerzo por llevar la tecnología a zonas en desventaja social y geográfica. RACSA apoya los esfuerzos nacionales por democratizar el acceso a la conectividad, impulsando la participación de actores locales y favoreciendo el desarrollo de economías regionales”, explicó Grettel Babbar jefe de Mercadeo, de RACSA.

Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la adopción del 5G podría aportar hasta US$925 millones al Producto Interno Bruto (PIB) hacia el 2035, en línea con las estimaciones globales de PWC que proyectan un impacto de US$1,3 billones al PIB mundial en 2030.

Entre sus principales aportes destacan:

· Seguridad y resiliencia: asegura la continuidad de sistemas esenciales, desde hospitales hasta transporte y energía.

· Inteligencia ubicua: sensores y dispositivos que se comunican de forma automática, rápida y eficiente sin saturar la red, mejorando la toma de decisiones en tiempo real.

Cadena de proveedores es de los principales vectores de brechas de seguridad, según informe

· Sostenibilidad: optimiza recursos, reduce consumos innecesarios y habilita soluciones para ciudades más inteligentes y responsables con el ambiente.

En términos sencillos, el 5G permitirá que la tecnología funcione de manera más eficiente, incorporándose al día a día del usuario, sin que tenga que hacer ajustes o intervenciones constantes.

Además, proyecta el desarrollo de plataformas de expedientes médicos que requieren disponibilidad en tiempo real, sistemas de monitoreo de tránsito con analítica avanzada, atención de emergencias mediante drones y sensores, así como experiencias educativas inmersivas.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Tecnología
|
Economía
|
PIB
|
Ciudades
|
Red 5G
|
Conectividad
|
Ventajas
|
Centroamérica
|
Costa Rica
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE