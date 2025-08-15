Crece 19 % tráfico de datos móviles a nivel mundial en el primer trimestre, según reporte

Por revistaeyn.com
Mayor consumo de servicios en la nube, audio y video en línea, así como mayor penetración de 5G, han provocado que el tráfico de datos móviles incremente 19 % alcanzando un total mensual de 172 Exabytes (EB) a nivel mundial en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la más reciente edición de Ericsson Mobility Report.
Un exabyte es una unidad de almacenamiento digital equivalente a mil millones de gigabytes (GB). Para ponerlo en perspectiva, una hora de video en 4K se almacena en 45GB, por lo que un exabyte podría almacenar millones horas de video en alta definición.
El reporte estima que el tráfico total de datos móviles crezca 2.6 veces entre 2024 y 2030 para alcanzar los 430 EB mensuales, impulsado por las redes 5G y las redes fijas inalámbricas (FWA, por sus siglas en inglés). Durante este periodo, el intercambio de información en redes 5G aumentará 80 % a nivel mundial.
Además, se espera que para 2030 el tráfico de datos aumente 14 % en América Latina, pasando de 13 a 29 GB promedio por smartphone activo en la región.
“En los próximos años el crecimiento del tráfico en las redes móviles estará impulsado por redes 5G de alto rendimiento que darán servicio a nuevos dispositivos, como las gafas de realidad aumentada, junto con aplicaciones de inteligencia artificial generativa (GenAI)”, mencionó Eduardo Castañón, vicepresidente comercial de Ericsson para Latinoamérica y el Caribe.
MAYORES INCREMENTOS
En general, los servicios de almacenamiento en la nube, video y audio experimentaron los mayores incrementos en su cuota de tráfico, mientras que el intercambio de archivos y la navegación web registraron descensos.
Por otra parte, una red muestra analizada por Ericsson mostró que las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y Gen IA empiezan a cobrar relevancia en el consumo de datos, por ejemplo, herramientas de productividad como Genini AI, Galaxy AI y Microsoft Copilot son usadas por el 70 % de los usuarios de dicha red.
El 5G será la tecnología dominante para 2030 en América Latina concentrando 60 % de las suscripciones móviles de la región, mientras que 4G representará solo 29 % de las suscripciones.
El reporte destaca que se alcanzaron 2.400 millones de suscripciones 5G en el primer trimestre de 2025, siendo 145 millones de suscripciones nuevas; esta tendencia de crecimiento convertirá a 5G en la tecnología dominante para 2027.
“Si bien 4G se mantiene como la tecnología dominante, ha empezado a decrecer a medida que los usuarios migran a 5G. Durante 2024, el número de suscripciones 5G casi se duplicó, alcanzando alrededor de 63 millones a finales de año. Para finales de 2030, se espera que el número de suscripciones 5G alcance los 480 millones”, profundiza el reporte.
Las subastas de espectro 5G continúan en toda América Latina, por ejemplo, en enero de 2025, Costa Rica concluyó su licitación 5G, con la participación de siete proveedores de servicios. Además, se espera que países como El Salvador, México, Perú y Paraguay lancen sus procesos de licitación a finales de año.
Por otra parte, a nivel mundial, se estima que 2025 cierre con 2.900 millones de suscripciones móviles 5G, convirtiéndose en una tercera parte del total global. En tanto, se prevé que para 2030 existan 6.300 millones de suscripciones 5G, que representarán dos terceras partes del total.