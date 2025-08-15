Crece 19 % tráfico de datos móviles a nivel mundial en el primer trimestre, según reporte

Tecnología & Cultura Digital

Se espera que para 2030 el tráfico de datos aumente 14 % en América Latina, pasando de 13 a 29 GB promedio por smartphone activo en la región, indica el Ericsson Mobility Report.

Por revistaeyn.com Mayor consumo de servicios en la nube, audio y video en línea, así como mayor penetración de 5G, han provocado que el tráfico de datos móviles incremente 19 % alcanzando un total mensual de 172 Exabytes (EB) a nivel mundial en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la más reciente edición de Ericsson Mobility Report. Un exabyte es una unidad de almacenamiento digital equivalente a mil millones de gigabytes (GB). Para ponerlo en perspectiva, una hora de video en 4K se almacena en 45GB, por lo que un exabyte podría almacenar millones horas de video en alta definición.

El reporte estima que el tráfico total de datos móviles crezca 2.6 veces entre 2024 y 2030 para alcanzar los 430 EB mensuales, impulsado por las redes 5G y las redes fijas inalámbricas (FWA, por sus siglas en inglés). Durante este periodo, el intercambio de información en redes 5G aumentará 80 % a nivel mundial. Además, se espera que para 2030 el tráfico de datos aumente 14 % en América Latina, pasando de 13 a 29 GB promedio por smartphone activo en la región. “En los próximos años el crecimiento del tráfico en las redes móviles estará impulsado por redes 5G de alto rendimiento que darán servicio a nuevos dispositivos, como las gafas de realidad aumentada, junto con aplicaciones de inteligencia artificial generativa (GenAI)”, mencionó Eduardo Castañón, vicepresidente comercial de Ericsson para Latinoamérica y el Caribe.

MAYORES INCREMENTOS

En general, los servicios de almacenamiento en la nube, video y audio experimentaron los mayores incrementos en su cuota de tráfico, mientras que el intercambio de archivos y la navegación web registraron descensos. Por otra parte, una red muestra analizada por Ericsson mostró que las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y Gen IA empiezan a cobrar relevancia en el consumo de datos, por ejemplo, herramientas de productividad como Genini AI, Galaxy AI y Microsoft Copilot son usadas por el 70 % de los usuarios de dicha red. El 5G será la tecnología dominante para 2030 en América Latina concentrando 60 % de las suscripciones móviles de la región, mientras que 4G representará solo 29 % de las suscripciones.