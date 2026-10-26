BID lanza red para atraer inversión extranjera a Latinoamérica

La Red reunirá a las entidades gubernamentales responsables de la facilitación y promoción de inversiones de los países de la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la Red de Promoción y Facilitación de Inversiones de América Latina y el Caribe, una nueva plataforma que apunta a agilizar el intercambio de información y experiencias entre los países y fortalecer la cooperación y la promoción para atraer más inversión extranjera a la región.

La iniciativa responde a una creciente demanda entre los países miembros del BID que buscan promover la inversión extranjera —un motor clave del crecimiento— para impulsar el desarrollo.



Cada dólar invertido en promoción de inversiones puede generar hasta US$56 adicionales de inversión extranjera directa, según un estudio del BID.

“Esta Red reúne a quienes atraen y facilitan la inversión en cada país, para que aprendan unos de otros y los inversionistas encuentren una región más predecible. Se trata de una Red orientada sobre todo a la implementación, no solamente para atraer más inversión, sino inversión de calidad que se traduzca en desarrollo para personas y empresas”, afirmó Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID.

“América Latina y el Caribe necesita atraer más inversión extranjera directa para alcanzar su desarrollo. Esta Red permitirá a los países compartir experiencias y buenas prácticas y fortalecer la cooperación para fortalecer sus estrategias de atracción de inversiones”, afirmó Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID.

Como parte de su trabajo para fortalecer la productividad, promover el comercio y la inversión e impulsar la innovación en América Latina y el Caribe, el BID, a través de su Sector de Productividad, Comercio e Innovación, actuará como secretaría técnica de la Red en su fase inicial.