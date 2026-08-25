Grupo BID y JICA movilizarán US$14.000 millones para Latinoamérica

Finanzas

En virtud del nuevo acuerdo, el objetivo de financiamiento de CORE aumenta a US$5.000 millones hasta 2031, incorporando la agricultura y los minerales críticos como nuevas áreas de cooperación.

Por revistaeyn.com El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ampliaron su alianza hasta US$6.500 millones, con lo cual, en base al promedio de los últimos años, se espera generar aproximadamente US$7.500 millones en recursos adicionales y alcanzar un total de US$14.000 millones en financiamiento para la América Latina y el Caribe. El nuevo marco también incorpora los minerales críticos y la agricultura como áreas estratégicas de cooperación. Adicionalmente, un nuevo Memorando de Cooperación (MdC) con JICA y el Ministerio de Finanzas apoyará los sistemas de salud y cuidados en toda la región.

Los acuerdos, firmados durante la visita a Tokio del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, en el marco del 50.º aniversario de la membresía de Japón en el BID, incrementan el cofinanciamiento bajo el marco de Cooperación para la Recuperación Económica y la Inclusión Social (CORE, por sus siglas en inglés) desde US$4.000 millones hasta US$5.000 millones e incrementan el límite máximo del Fondo Fiduciario para Lograr el Desarrollo de América Latina y el Caribe (TADAC, por sus siglas en inglés) desde US$1.000 millones hasta US$1.500 millones para inversiones del sector privado. “Japón ha sido uno de los socios más cercanos y confiables del Grupo BID en el avance del desarrollo de América Latina y el Caribe. Como puente entre Japón y la región, el Grupo BID conecta el financiamiento, la experiencia y la innovación japoneses con iniciativas de los sectores público y privado para acelerar el crecimiento sostenible”, dijo Goldfajn. “Para Japón, los países de América Latina y el Caribe son socios importantes con los que compartimos valores universales y que también son importantes proveedores de recursos y alimentos. Los acuerdos firmados representan un paso importante para seguir fortaleciendo la histórica alianza entre JICA y el Grupo BID”, afirmó el presidente de JICA, Akihiko Tanaka. Creado en 2011, CORE apoya el cofinanciamiento y la coinversión para el desarrollo en América Latina y el Caribe en áreas como infraestructura, reducción y resiliencia frente al riesgo de desastres, salud global, reducción de la pobreza y mitigación de impactos climáticos para operaciones sin garantía soberana.