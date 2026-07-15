Guatemala recibe el primer buque con etanol para implementar gasolina E10

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Según las estimaciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas, Guatemala requiere una demanda anual de cerca de 100 millones de galones de etanol para abastecer el parque vehicular con la nueva mezcla.

Por Agencia EFE El puerto guatemalteco de Santo Tomás de Castilla recibió el primer buque con 3.000 toneladas métricas de etanol procedente de Estados Unidos, un hito histórico que marca el inicio de la implementación de la gasolina E10 en el país centroamericano, informaron fuentes oficiales. La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) publicó en sus cuentas oficiales que la embarcación "Bonita Aki", que arribó a la costa del Atlántico el pasado 10 de julio, completó la descarga de un total de 23.798 barriles (unos 999.518 galones) de alcohol carburante, que servirá para ejecutar el plan gubernamental de mezclar un 10 % de etanol con un 90 % de gasolina fósil.

El programa de mezcla de gasolina y etanol (E10) responde al Acuerdo de Comercio Recíproco que Guatemala firmó con Estados Unidos el pasado 30 de enero, mediante el cual la nación centroamericana quedó eximida de un arancel general del 10 % en el mercado estadounidense a cambio de impulsar los biocombustibles y comprometerse a adquirir hasta 50 millones de galones de etanol norteamericano anuales. Según las estimaciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Guatemala requiere una demanda anual de cerca de 100 millones de galones de etanol para abastecer el parque vehicular con la nueva mezcla. Para garantizar el suministro y cubrir la demanda proyectada, el MEM detalló a EFE que se tiene prevista una tendencia promedio de arribo de dos buques por mes, un flujo logístico que podría variar dependiendo del volumen de alcohol carburante que se transporte en cada embarque.