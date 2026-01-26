MERCADOS: El oro entra en una nueva era de precios récord en 2026

En lo que va del año, el oro ya acumula una subida superior al 18%, tras haber cerrado 2025 con un avance cercano al 65%, uno de los desempeños más fuertes de las últimas décadas.

El oro atraviesa uno de los momentos más históricos de su trayectoria reciente. Durante enero de 2026, el precio spot del metal precioso ha superado la barrera de los US$5.100 por onza, marcando un máximo histórico y confirmando que el ciclo alcista ha adquirido una dimensión estructural.

Por: Antonio Di Giacomo- Analista Senior de Mercado de XS.com

Uno de los principales catalizadores de este movimiento sigue siendo la expectativa de un cambio en la política monetaria estadounidense.

Los mercados financieros descuentan actualmente entre dos y tres recortes de tasas de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal a lo largo de 2026. Este escenario reduce el atractivo relativo de los instrumentos de renta fija y fortalece la demanda por activos reales como el oro.

La debilidad del dólar ha reforzado aún más este impulso. El índice dólar se mantiene cerca de sus niveles más bajos desde septiembre de 2025, acumulando una caída cercana al 9% interanual, lo que incrementa el poder de compra de los inversionistas internacionales y eleva la demanda global por el metal precioso.

Históricamente, este tipo de entornos ha sido particularmente favorable para ciclos prolongados de apreciación del oro.

Las compras de bancos centrales continúan siendo otro soporte clave del mercado.

Durante 2025, las adquisiciones oficiales superaron las 1.000 toneladas métricas y los datos preliminares de 2026 apuntan a que el ritmo de acumulación se mantiene elevado.

China, India, Polonia y Brasil figuran entre los países que más han incrementado sus reservas, consolidando una tendencia de diversificación lejos del dólar como activo dominante.

La demanda institucional también ha crecido con fuerza. Los fondos cotizados respaldados por oro registraron entradas superiores a US$20.000 millones durante el último trimestre de 2025 y mantienen flujos positivos en enero de 2026.