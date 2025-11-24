Stakiny abrirá operaciones en El Salvador para ofrecer tokenización empresarial

Finanzas

Stakiny, incubada por Tutellus, plantea la primera infraestructura regulada para la tokenización de empresas privadas, facilitando la liquidez para accionistas y el acceso a capital para compañías privadas.

Por revistaeyn.com Stakiny, firma impulsada por la incubadora española Tutellus, abrió operaciones en El Salvador para desarrollar la primera plataforma regulada que convierte acciones tradicionales en representaciones digitales negociables (tokens) mediante tecnología blockchain. La compañía ya inició el proceso de inscripción ante la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), el organismo que supervisa esta industria en El Salvador. Una vez completado este trámite, Stakiny se convertiría en el primer operador autorizado para tokenizar y comercializar participación accionaria de empresas privadas dentro de un marco legal formal.

Su propuesta consiste en digitalizar el equity empresarial a través de tokens que conservan exactamente los mismos derechos asociados a una acción convencional. Esto abre la puerta para que los socios puedan obtener liquidez de forma más ágil, sin renunciar al control corporativo, y para que las compañías puedan levantar capital sin depender de préstamos bancarios o procesos financieros más rígidos. Miguel Caballero, fundador de Stakiny, subraya que El Salvador se ha posicionado como uno de los escenarios más dinámicos del mundo en materia de innovación financiera. “El país ha avanzado de manera notable en la adopción de activos digitales. Nosotros buscamos potenciar ese ecosistema con una infraestructura que combine seguridad jurídica, eficiencia tecnológica y oportunidades reales para empresas e inversionistas”, afirmó. El equipo detrás de Stakiny reúne casi una década de experiencia en proyectos de tokenización y más de un centenar de activos financieros digitalizados.