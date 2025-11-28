El Salvador: Plataforma de inversión TOHKN inició lanzamiento de su fase beta

Finanzas

TOHKN abrirá en las próximas semanas su fase beta, permitiendo que los primeros usuarios accedan a una versión inicial de la aplicación para conocer sus funciones, explorar productos tokenizados y seguir de cerca el proceso de lanzamiento. La ronda privada pre-semilla cerrada por US$3.8 millones suma el respaldo de inversionistas como Innogen Capital y líderes empresariales como Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi; Roberto Kriete, presidente de Avianca Holdings; y Sergio Paiz, director de Grupo PDC. Pese a que la ronda privada ya está cerrada, se reservará hasta US$1 millón adicionales para que cualquier persona pueda sumarse mediante un tramo público de inversión desde 25 USDT, sujeto a autorización de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador. Con su fase beta a punto de activarse, TOHKN permitirá a los primeros inscritos acceder anticipadamente a información sobre la oferta pública y a las novedades relacionadas con el lanzamiento oficial. El registro puede realizarse desde su sitio web, donde los interesados podrán seguir el avance de la habilitación regulatoria.