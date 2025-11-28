El Salvador: Plataforma de inversión TOHKN inició lanzamiento de su fase beta

Por revistaeyn.com
TOHKN, una plataforma que apuesta por la tokenización para abrir oportunidades financieras, inicia su proceso de lanzamiento en El Salvador y llega respaldado por una ronda privada pre-semilla de US$3.8 millones y el apoyo de figuras clave del emprendimiento regional.
Detrás de TOHKN se encuentran Alejandro Argumedo, experto en crecimiento digital y pieza central en el desarrollo de Hugo App y n1co; Julio Valdés, abogado especializado en mercados financieros y uno de los primeros en impulsar la tokenización en la región; y Felipe Nuila, arquitecto tecnológico con experiencia en activos digitales.
TOHKN abrirá en las próximas semanas su fase beta, permitiendo que los primeros usuarios accedan a una versión inicial de la aplicación para conocer sus funciones, explorar productos tokenizados y seguir de cerca el proceso de lanzamiento.
La ronda privada pre-semilla cerrada por US$3.8 millones suma el respaldo de inversionistas como Innogen Capital y líderes empresariales como Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi; Roberto Kriete, presidente de Avianca Holdings; y Sergio Paiz, director de Grupo PDC.
Pese a que la ronda privada ya está cerrada, se reservará hasta US$1 millón adicionales para que cualquier persona pueda sumarse mediante un tramo público de inversión desde 25 USDT, sujeto a autorización de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador.
Con su fase beta a punto de activarse, TOHKN permitirá a los primeros inscritos acceder anticipadamente a información sobre la oferta pública y a las novedades relacionadas con el lanzamiento oficial. El registro puede realizarse desde su sitio web, donde los interesados podrán seguir el avance de la habilitación regulatoria.
La plataforma ofrecerá inversiones en activos digitales respaldados por activos reales, como participación en startups mediante instrumentos convertibles, emisiones de deuda, bonos corporativos, acciones internacionales, metales preciosos y otros productos basados en RWA (real-world assets).
TOHKN operará bajo la infraestructura regulada de MIO3, entidad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales y supervisada por la CNAD de El Salvador. Este marco normativo garantiza que la plataforma arranque con estándares de transparencia, seguridad y cumplimiento que ya han otorgado reconocimiento global a su base tecnológica.