CAF emite un histórico bono de US$1.000 millones para impulsar productividad

Asimismo, explicó que esta nueva transacción fue estructurada conjuntamente por Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International PLC.

"El bono, listado en el London Stock Exchange, pagará un cupón semestral de 4,12 % y ofrece un diferencial de 0,519 % respecto al bono del Tesoro estadounidense de referencia", añadió el banco.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, explicó que esta emisión de bonos logró una "demanda histórica" y marca un nuevo hito para la institución, lo que permitirá -dijo- ofrecer recursos a tasas competitivas a los países para "hacer realidad los acueductos, escuelas, hospitales y carreteras que mejorarán la calidad de vida de la población".

Agregó que servirá para apoyar a emprendedores, agricultores y pequeños productores, entre otros, para "impulsar su productividad".

Entretanto, el vicepresidente de Finanzas de CAF, Gabriel Felpeto, sostuvo que se logró un libro de órdenes 10 veces superior al monto emitido, con 156 inversionistas globales.