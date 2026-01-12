BCIE y TaiwanICDF canalizan US$14,2 millones para mujeres en Guatemala

Finanzas

Por Agencia EFE El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en alianza con el Taiwan International Cooperation and Development Fund (TaiwanICDF), ha canalizado US$14,2 millones en financiamiento para fortalecer el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres en Guatemala, alcanzando el 100% de los desembolsos en un plazo récord desde la firma del acuerdo. Los recursos fueron movilizados a través de instituciones financieras intermediarias del país, permitiendo ampliar el acceso a financiamiento en condiciones preferenciales para las MIPYMES, y reafirmando el rol del BCIE como catalizador de alianzas estratégicas orientadas al desarrollo productivo inclusivo.

Este hito trasciende el cumplimiento de una meta financiera y refleja la capacidad del BCIE y el TaiwanICDF de movilizar recursos de manera eficiente, combinando instrumentos financieros y no financieros para generar impacto directo en el tejido productivo y fortalecer el liderazgo económico de las mujeres empresarias. El Programa Visionarias incorpora además mecanismos complementarios de mitigación de riesgos y fortalecimiento de capacidades, que contribuyen a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y a potenciar el impacto de las operaciones canalizadas a través de las instituciones financieras participantes, con instrumentos como el fondo de garantías-