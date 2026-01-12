L26.4138
Finanzas

BCIE y TaiwanICDF canalizan US$14,2 millones para mujeres en Guatemala

2026-01-12

Por Agencia EFE

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en alianza con el Taiwan International Cooperation and Development Fund (TaiwanICDF), ha canalizado US$14,2 millones en financiamiento para fortalecer el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres en Guatemala, alcanzando el 100% de los desembolsos en un plazo récord desde la firma del acuerdo.

Los recursos fueron movilizados a través de instituciones financieras intermediarias del país, permitiendo ampliar el acceso a financiamiento en condiciones preferenciales para las MIPYMES, y reafirmando el rol del BCIE como catalizador de alianzas estratégicas orientadas al desarrollo productivo inclusivo.

Este hito trasciende el cumplimiento de una meta financiera y refleja la capacidad del BCIE y el TaiwanICDF de movilizar recursos de manera eficiente, combinando instrumentos financieros y no financieros para generar impacto directo en el tejido productivo y fortalecer el liderazgo económico de las mujeres empresarias.

El Programa Visionarias incorpora además mecanismos complementarios de mitigación de riesgos y fortalecimiento de capacidades, que contribuyen a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y a potenciar el impacto de las operaciones canalizadas a través de las instituciones financieras participantes, con instrumentos como el fondo de garantías-

A la fecha se han apoyado han apoyado a 177 MIPYMES lideradas por mujeres apalancando más de US$4.9 millones en créditos, respaldado por US$1.8 millones en garantías y recursos de asistencia técnica orientados a fortalecer las capacidades de las Instituciones Financieras en inclusión financiera, herramientas tecnológicas y conocimiento de mercado.

Con esta iniciativa, el BCIE y el TaiwanICDF reafirman su compromiso con la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres, sentando bases sólidas para un crecimiento más resiliente, competitivo y sostenible en Guatemala.

