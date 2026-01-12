El oro marca nuevos máximos históricos en US$4.600, y la plata, en US$85

POR EFE

El precio del oro, activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, alcanza este lunes nuevos máximos históricos por encima de los 4.600 dólares la onza, al igual que la plata, que revalida su récord en los 85 dólares.

A las 14 horas (13 GMT) y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del oro ha superado por primera vez en su historia los 4.600 dólares.

Minutos después, a las 14.25 horas, con una subida del 2,22 %, ha alcanzado su último máximo histórico, en los 4.611,10 dólares.

En la madrugada de este lunes, el metal amarillo ya revalidó los últimos máximos alcanzados el pasado 26 de diciembre.

De la misma manera, la plata toca este lunes nuevos récords. A las 14:19 horas, con una fuerte subida del 6,74 %, se ha situado en los 85,54 dólares.

De esta manera ha superado los anteriores máximos conseguidos esta mañana, y el del pasado 29 de diciembre.

La subida del oro y de la plata se produce mientras el mercado se mantiene pendiente de las tensiones geopolíticas y después de que haya aumentado la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense (Fed).