El Salvador: Primas de seguros tuvieron el mayor crecimiento desde 2021

Esto representa una trayectoria de recuperación tras la contracción registrada en 2023, cuando se dejaron de suscribir seguros previsionales que representaban el 13 % del total de primas, debido a que su obligatoriedad finalizó en 2022.

Moody’s Local estima que el Sector de Seguros de El Salvador seguirá creciendo a un ritmo favorable en 2026, impulsado por la demanda de ramos de salud e incendio. Al cierre de 2025 las primas del sector de seguros salvadoreño crecieron 9 %, superando el promedio del 6 % alcanzado entre 2021 y 2024.

Como resultado, la mezcla de primas del sector en El Salvador exhibe ahora una mayor participación de los seguros de daños generales (53 %) frente a los seguros de personas (47 %), en contraste con lo observado hasta 2022.

Moody’s Local señala que el sector se favoreció en 2025 de tasas de crecimiento de dos dígitos en seguros de salud, considerando su mayor demanda y continuos ajustes de tarifas; y en incendio, asociado a la dinámica del sector construcción. "A pesar que el dinamismo del sector comercio y su incidencia en la actividad crediticia ha favorecido el crecimiento en seguros de autos y de vida, su ritmo fue inferior al promedio histórico", apunta la agencia.

Al cierre de 2025, la penetración del sector sobre el PIB de El Salvador fue de 2.7 %, superior al promedio regional de 2 % en Centroamérica y República Dominicana. Sin embargo, el mayor nivel de penetración persiste en seguros de daños frente a la de los seguros de personas, ante un nivel de cobertura alta en el segmento empresarial, con pólizas de daños de magnitud relevante y seguros de deuda como garantía para créditos.

El reporte de Moody’s Local dice que la tendencia decreciente de la siniestralidad del sector se ha favorecido de la progresiva reducción en las responsabilidades por siniestros de invalidez y sobrevivencia, cuya participación pasó de 24 % en 2022 a 5 % en 2025.