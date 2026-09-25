Costa Rica: Siete de cada diez que ahorran destinan hasta 10% de sus ingresos

Finanzas

La motivación detrás del ahorro responde a necesidades futuras: el ahorro pensado para la jubilación es la primera razón (29 %), mientras que contar con un fondo para emergencias es la segunda (28 %), revela encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero.

Por revistaeyn.com Si bien más del 90 % de los hogares de Costa Rica reconocen que la cultura del ahorro es esencial, solamente un 50 % logra ahorrar de manera constante, refleja la Encuesta de Ahorro “El Ecosistema Financiero del Hogar costarricense”, patrocinada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF). Entre las personas que mantienen la disciplina de guardar dinero, la mayoría destina un porcentaje moderado de sus recursos, logrando ahorrar entre un 5 % y un 10 % de su ingreso mensual. La motivación detrás de este esfuerzo responde a necesidades fundamentales de tranquilidad futura: el ahorro pensado para la jubilación es la primera razón (29 %), mientras que contar con un fondo para emergencias es la segunda (28 %).

No obstante, el estudio deja al descubierto que la capacidad para sostener este hábito choca con importantes obstáculos cotidianos en los hogares. Las limitaciones económicas pesan mucho más en el bolsillo que las creencias desfavorables hacia el dinero: un 71 % de las personas afirma que ahorraría si tuviera mayores ingresos, un 51 % indica que los gastos imprevistos le desarman sus planes de ahorro y un 47 % reconoce abiertamente que el pago de deudas frena su capacidad de guardar dinero. “El nivel de ingresos y la escolaridad sugieren una brecha relevante, por lo que no podemos afirmar que la falta de ahorro se debe simplemente a un desinterés o mala administración. Cuando casi la mitad de la población siente que las deudas le impiden ahorrar y la mayoría señala la falta de ingresos como su principal freno, queda claro que las herramientas y la educación financiera deben adaptarse a la capacidad económica real de cada persona”, explicó Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).