Costa Rica rompe récord de reforestación con más de 2,8 millones de árboles

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El involucramiento de diversos sectores fue determinante para alcanzar el récord durante el Siembratón 2026, evidenciando que la protección de los recursos naturales se ha convertido en una causa compartida por amplios sectores de la sociedad costarricense.

Por revistaeyn.com Costa Rica volvió a demostrar su liderazgo ambiental al alcanzar una cifra histórica de reforestación durante el Siembratón 2026, iniciativa que logró la siembra de 2.820.577 árboles en todo el territorio nacional, la cantidad más alta registrada desde la creación del programa. El resultado superó ampliamente la meta prevista para este año y consolidó al Siembratón como una de las principales plataformas de participación ciudadana y restauración forestal del país.

Las provincias de Alajuela y Limón encabezaron el conteo de árboles plantados, reflejando una destacada organización local y una fuerte cultura de conservación ambiental. Uno de los aspectos más relevantes de esta edición fue el incremento en la diversidad de especies sembradas. En total se reportaron 222 especies diferentes, 76 más que en la edición anterior, lo que representa un importante avance para la biodiversidad de las zonas intervenidas. La Oficina Nacional Forestal (ONF), entidad coordinadora del Siembratón, destacó que los resultados reflejan el compromiso sostenido del país con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Según Felipe Vega, director ejecutivo de la organización, cada árbol sembrado representa una inversión para las futuras generaciones, además de contribuir a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.