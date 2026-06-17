Costa Rica rompe récord de reforestación con más de 2,8 millones de árboles

Por revistaeyn.com
Costa Rica volvió a demostrar su liderazgo ambiental al alcanzar una cifra histórica de reforestación durante el Siembratón 2026, iniciativa que logró la siembra de 2.820.577 árboles en todo el territorio nacional, la cantidad más alta registrada desde la creación del programa.
El resultado superó ampliamente la meta prevista para este año y consolidó al Siembratón como una de las principales plataformas de participación ciudadana y restauración forestal del país.
Las provincias de Alajuela y Limón encabezaron el conteo de árboles plantados, reflejando una destacada organización local y una fuerte cultura de conservación ambiental.
Uno de los aspectos más relevantes de esta edición fue el incremento en la diversidad de especies sembradas. En total se reportaron 222 especies diferentes, 76 más que en la edición anterior, lo que representa un importante avance para la biodiversidad de las zonas intervenidas.
La Oficina Nacional Forestal (ONF), entidad coordinadora del Siembratón, destacó que los resultados reflejan el compromiso sostenido del país con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Según Felipe Vega, director ejecutivo de la organización, cada árbol sembrado representa una inversión para las futuras generaciones, además de contribuir a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.
Otro dato significativo es que el 75 % de los árboles plantados corresponde a especies destinadas a la producción sostenible de madera. Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad futura de materia prima nacional, fortalecer la industria forestal costarricense y generar nuevas oportunidades económicas y empleo en las zonas rurales.
Como parte del cierre del Siembratón 2026, se realizó una jornada especial en el cantón de Bagaces, Guanacaste, donde cerca de 300 voluntarios participaron en la siembra de 1.300 árboles distribuidos en ocho puntos del municipio.
La actividad fue organizada en conjunto con la Municipalidad de Bagaces y sirvió para reforzar el mensaje de sensibilización ambiental entre la población.