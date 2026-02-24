Costa Rica lanza nueva moneda coleccionable alusiva a El Fortín de Heredia

Por revistaeyn.com
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) pondrá a disposición de la ciudadanía la cuarta moneda coleccionable de ₡25 de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”, alusiva a El Fortín de Heredia.
El Banco de Costa Rica (BCR) informa que tendrá a disposición de los clientes y usuarios 2.400 ejemplares de la moneda con el motivo de Heredia, emitida por el BCCR.
Cada pieza tiene un costo de ₡9.100 (equivalentes a US$19) y puede ser adquirida en las oficinas del BCR en San José, San Rafael de Escazú, Guanacaste, Alajuela y Puntarenas.
Cada oficina tendrá un inventario limitado, por lo que la venta está sujeta a disponibilidad hasta agotar existencias. Por disposición del BCCR cada persona podrá adquirir un máximo de dos monedas, esto con el objetivo de que llegue a la mayor cantidad de público posible y en un afán de evitar especulación posterior.
Según señala el BCCR se contará con una moneda de circulación regular que no mostrará colores en su diseño, para su uso como medio de pago y que mantiene su valor nominal de ₡25.
El total de monedas coleccionables disponible es de 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche.
En el reverso de la moneda se leen los textos "Provincia de Heredia", "El Fortín", y el año de la colección "2023". En el diseño se destaca El Fortín, construido en el año 1876 y declarado Monumento Nacional desde 1974, el cual se ha convertido en un símbolo importante en Heredia debido a su historia y fácil reconocimiento.