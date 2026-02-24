Costa Rica invierte US$700 millones en 170 obras de reconstrucción

Por revistaeyn.com
Más de 240,000 costarricenses ven mejoras concretas en su seguridad, movilidad y acceso a servicios esenciales gracias al avance del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con US$700 millones.
Al cierre de diciembre de 2025, un total de 170 obras de PROERI estaban en ejecución en todo el país, conectando comunidades, fortaleciendo escuelas y mejorando la accesibilidad en rutas clave.
Entre ellas, 35 centros educativos como los colegios técnicos profesionales de Mora y Guatuso, que se prevé concluyan en el segundo semestre de este año, al igual que avanzan 30 obras férreas y un proyecto de vivienda compuesto por 46 hogares.
Además, un total de 45 obras fueron concluidas y entregadas, brindando soluciones reales a comunidades como Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas, donde 31 familias hoy cuentan con una vivienda segura, mientras que barrios como Las Colinas, Las Tamaleras y San Juan de Dios en Desamparados cuentan con nuevos puentes que les devuelve la tranquilidad y el acceso seguro a sus hogares. Inversiones que en total superaron los US$25 millones.
A esto se suman 77 proyectos adjudicados o en firma de contrato, y 105 que avanzan en etapa de licitación, garantizando los avances con nuevas intervenciones en todo el territorio nacional en obras priorizadas que incluyen 55 centros educativos, 20 puentes y alcantarillas, 55 obras en carretera, 48 intervenciones ferroviarias y 4 obras de protección de ríos y quebradas.