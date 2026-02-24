Costa Rica invierte US$700 millones en 170 obras de reconstrucción

Finanzas

Por revistaeyn.com Más de 240,000 costarricenses ven mejoras concretas en su seguridad, movilidad y acceso a servicios esenciales gracias al avance del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con US$700 millones.

Al cierre de diciembre de 2025, un total de 170 obras de PROERI estaban en ejecución en todo el país, conectando comunidades, fortaleciendo escuelas y mejorando la accesibilidad en rutas clave. Entre ellas, 35 centros educativos como los colegios técnicos profesionales de Mora y Guatuso, que se prevé concluyan en el segundo semestre de este año, al igual que avanzan 30 obras férreas y un proyecto de vivienda compuesto por 46 hogares.