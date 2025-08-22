BNV conmemora 49 años apostando por la digitalización del mercado financiero y de capitales

Finanzas

Por revistaeyn.com La Bolsa Nacional de Valores (BNV) de Costa Rica celebra 49 años de historia como organizadora del mercado de capitales costarricense, consolidándose como un motor de oportunidades y un catalizador de progreso. Desde su fundación en 1976, la BNV ha promovido la modernización y el fortalecimiento del sistema financiero nacional, ofreciendo a inversionistas y emisores un espacio transparente y confiable para canalizar recursos que contribuyen al crecimiento económico.

El 2025 marcó un inicio histórico para la Bolsa, al alcanzar un crecimiento del 25 % en sus operaciones durante el mes de enero, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa el mejor desempeño inicial para la BNV en los últimos cuatro años. Hoy, como parte del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores, la institución reafirma su compromiso de mantener este buen desempeño y un servicio de excelencia, alineado con las mejores prácticas internacionales y apoyándose en la tecnología como recurso esencial para la innovación y la eficiencia. Un ejemplo de ello es el registro del primer pagaré electrónico a través de la central de valores, InterClear, un hito que no solo la convierte en la primera entidad de registro autorizada en Costa Rica por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), sino que representa un paso trascendental en la transformación digital del sistema financiero costarricense.