Costa Rica: Solo 3 de cada 10 hogares usan un presupuesto para controlar sus gastos

Finanzas

La organización financiera de los hogares en Costa Rica se desarrolla conforme a variadas condiciones socio económicas, por lo que depender solo de la educación financiera puede ser un esfuerzo incompleto.

Por revistaeyn.com Tener claridad sobre cómo se distribuye el dinero del hogar es parte de la organización financiera, pero no todas las personas recurren a mecanismos formales para dar seguimiento a sus gastos. Para la mayoría en Costa Rica, el control se mantiene informal o, en casi una cuarta parte de los casos, no se utiliza ningún método. Así lo revela la Encuesta de Ahorro El ecosistema financiero del hogar costarricense, patrocinada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

Con base en los resultados, se puede estimar que el 31 % de la población utiliza un presupuesto o herramientas financieras para controlar sus gastos, mientras que el 44 % lleva ese seguimiento de manera informal y el 25 % afirma que no utiliza ningún método. Las diferencias son más notables por edad. Entre las personas de 18 a 34 años, el 36% indica no utilizar ningún método para controlar sus gastos, proporción que desciende al 23 % entre quienes tienen de 35 a 54 años y es de solo 15 % en el grupo de 55 a 70 años. También cambia el uso del presupuesto o de otras herramientas financieras: mientras que el 18% de las personas más jóvenes recurre a ellas, entre quienes tienen de 35 a 54 años la cifra llega al 36 %, valor similar al de las personas de 55 a 70 años. El nivel educativo también marca una diferencia. El 44 % de las personas con estudios universitarios utiliza presupuestos o herramientas financieras para controlar sus gastos, frente al 24 % de quienes tienen secundaria incompleta o menos, lo que sugiere que la menor escolaridad puede ser un factor que incide en la adopción de sanas prácticas financieras.