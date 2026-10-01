Créditos de automóviles en Panamá superan los US$2.425 millones

Finanzas

La mayor parte de los créditos aprobados por la banca durante los últimos dos años se concentra en vehículos con precios entre US$15.000 y US$25.000, reporta APC Experian Panamá.

Por revistaeyn.com La cartera de créditos para la compra de automóviles en la banca panameña superó los US$2.425 millones en agosto de 2026, reflejando una expansión sostenida del financiamiento vehicular y una concentración de la demanda en automóviles de precio medio. De acuerdo con información de APC Experian Panamá, el saldo correspondía a 171.204 obligaciones crediticias reportadas por las entidades bancarias, con un saldo promedio de US$14.170 por préstamo. Los datos son suministrados por los agentes económicos afiliados a la plataforma y permiten observar el comportamiento de uno de los segmentos relevantes del crédito al consumo.

El financiamiento automotriz también se extiende a instituciones no bancarias. Las financieras registraron un saldo de US$191 millones, distribuido en 15.221 obligaciones, con un promedio de US$12.573 por crédito. En el caso de las cooperativas, el saldo alcanzó US$45 millones, correspondiente a 2.735 obligaciones y un promedio de US$16.522. La mayor parte de los créditos aprobados por la banca durante los últimos dos años se concentra en vehículos con precios entre US$15.000 y US$25.000. Este segmento representó 62% de las operaciones, e incluye principalmente sedanes y SUV compactos, modelos que combinan precio, equipamiento, tecnología y eficiencia. En tanto, 20% de los créditos correspondió a vehículos con valores superiores a US$25.000, segmento en el que se encuentran principalmente SUV, pickups y otros automóviles de mayor tamaño. El restante 18 % se destinó a vehículos con precios inferiores a US$15,000, asociados principalmente con alternativas de movilidad de menor costo.