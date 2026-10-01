Créditos de automóviles en Panamá superan los US$2.425 millones

Por revistaeyn.com
La cartera de créditos para la compra de automóviles en la banca panameña superó los US$2.425 millones en agosto de 2026, reflejando una expansión sostenida del financiamiento vehicular y una concentración de la demanda en automóviles de precio medio.
De acuerdo con información de APC Experian Panamá, el saldo correspondía a 171.204 obligaciones crediticias reportadas por las entidades bancarias, con un saldo promedio de US$14.170 por préstamo. Los datos son suministrados por los agentes económicos afiliados a la plataforma y permiten observar el comportamiento de uno de los segmentos relevantes del crédito al consumo.
El financiamiento automotriz también se extiende a instituciones no bancarias. Las financieras registraron un saldo de US$191 millones, distribuido en 15.221 obligaciones, con un promedio de US$12.573 por crédito. En el caso de las cooperativas, el saldo alcanzó US$45 millones, correspondiente a 2.735 obligaciones y un promedio de US$16.522.
La mayor parte de los créditos aprobados por la banca durante los últimos dos años se concentra en vehículos con precios entre US$15.000 y US$25.000. Este segmento representó 62% de las operaciones, e incluye principalmente sedanes y SUV compactos, modelos que combinan precio, equipamiento, tecnología y eficiencia.
En tanto, 20% de los créditos correspondió a vehículos con valores superiores a US$25.000, segmento en el que se encuentran principalmente SUV, pickups y otros automóviles de mayor tamaño.
El restante 18 % se destinó a vehículos con precios inferiores a US$15,000, asociados principalmente con alternativas de movilidad de menor costo.
Durante el último año, los bancos otorgaron 27.410 créditos para vehículos valorados entre US$15,001 y US$25,000. Asimismo, concedieron 8.654 préstamos para automóviles de US$25.001 en adelante y 7.744 créditos para unidades con precios inferiores a US$15.000.
Los datos de APC Experian también muestran diferencias en el perfil crediticio de los consumidores. De los usuarios que obtuvieron financiamiento durante el último año, 24.012 tenían un Score de entre 551 y 700 puntos, mientras que 10.677 registraban una puntuación superior a 700. Otros 4.329 consumidores tenían un Score inferior a 550 puntos o no contaban con puntaje crediticio.
Uno de los indicadores destacados por la firma es el comportamiento de pago. Durante el segundo cuatrimestre de 2026, el 98% de las referencias correspondientes a préstamos de automóvil reportadas por los bancos se pagó puntualmente.
Ante este escenario, APC Experian recomienda a los consumidores comparar concesionarias y entidades financieras, considerar dentro del presupuesto gastos como combustible, mantenimiento y seguro, procurar un mayor abono inicial y revisar tasas, plazos y condiciones antes de contratar el préstamo. También aconseja monitorear periódicamente el historial crediticio para conocer el estado de las obligaciones financieras.