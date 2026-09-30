Finanzas

Informe: Riqueza de los hogares en el mundo creció 8,6 % en 2025

El informe anual "Global Wealth Report" de Allianz señala que los mercados fueron el principal motor del aumento de la riqueza de los hogares en 2025 porque el incremento de los precios de los activos representó aproximadamente 4 de cada 5 euros de la nueva riqueza de los hogares.

Por Agencia EFE La riqueza de los hogares en todo el mundo creció un 8,6 % en 2025, hasta el récord de 268,4 billones de euros, gracias a los mercados y pese al aumento de las tensiones geopolíticas, pero la desigualdad dentro de los países se mantiene en las últimas dos décadas. "El 10 % más rico sigue poseyendo el 85,4 % de los activos financieros netos mundiales" dijo la aseguradora Allianz en su informe de la riqueza y la deuda de los hogares de todo el mundo de 2026.

Esta cifra es inferior al 91,5 % registrado en 2005, pero, al ritmo actual de mejora, harían falta casi ocho décadas más para que la concentración mundial se acercara a los niveles observados en el interior de cada país. En relación con la actividad económica mundial, los activos financieros representaron el 288 % del producto interior bruto (PIB) a finales de 2025, por debajo de su máximo de 2021, que fue del 306 %. El informe anual "Global Wealth Report" de Allianz analiza los activos y la deuda de los hogares en casi 60 países.

Los mercados impulsan el crecimiento, no el ahorro

"Las ganancias del mercado y el auge de la inteligencia artificial hacen que la propiedad de activos cobre cada vez más importancia a la hora de determinar quién se beneficia de la futura creación de riqueza", según Allianz. Los mercados fueron el principal motor del aumento de la riqueza de los hogares en 2025 porque el incremento de los precios de los activos representó aproximadamente 4 de cada 5 euros de la nueva riqueza de los hogares. El ahorro nuevo cayó un 5,4 %, situándose en 4,1 billones de euros. "La riqueza mundial marcó un nuevo récord en 2025, pero eso es solo una parte de la historia", afirmó el economista jefe y director de inversiones de Allianz, Ludovic Subran.