Cuatro consejos para no poner en riesgo los ahorros

“Muchas personas están colocando la plata solo porque ahí se los recomienda alguien, pero no sabemos si esa persona conoce o no esa empresa, y mucho menos si lo que están ofreciendo le conviene”, sostuvo Montero.

Aunque, según Montero, no hay razón para desconfiar del sistema financiero, es importante que las personas tomen en cuenta algunas recomendaciones para invertir sus recursos de la forma más segura posible.

Montero recomendó, en primer lugar, a las personas tener claro que las situaciones detectadas en algunas de las entidades mencionadas no tienen relación alguna entre sí.

“Hay personas que están colocando sus ahorros en instrumentos u opciones de inversión que no entienden, no las conocen y no todas son iguales. Colocar en un certificado de depósito a plazo de un banco o una financiera es muy diferente a colocar la plata en otro tipo de instrumentos”, explicó.

Afirmó que es muy importante que las personas se informen si la entidad en la que están invirtiendo está supervisada por la Sugef.

“Si la entidad no está supervisada por alguna de las entidades, el riesgo que estamos tomando es muchísimo mayor. Son consejos que tenemos que observar ahora y en cualquier circunstancia”, agregó.

