Dante Mossi demandará al BCIE ante la Corte Centroamericana de Justicia

Agregó que acudirá a la Corte Centroamericana de Justicia porque el recurso de restitución de la retención presentado por su cuerpo de abogado fue declarado inadmisible y comunicado en un escrito firmado por la presidenta del Banco Centroamericano, Ana Guissella Sánchez Maroto.

Mossi escribió en su cuenta de LinkedIn que no es el monto lo que le molesta, sino, el desconocimiento absoluto de la Gobernanza corporativa del Banco, y no entender, que el presidente ejecutivo no es un subalterno de su Directorio ni del presidente ejecutivo actual, sino, de su Asamblea de Gobernadores.

"Confió que el resultado del juicio en el fallo que pudiera dar la Corte Centroamericana de Justicia reitere el respeto al debido proceso, y la seriedad de las instituciones alrededor del Sistema de Integración Centroamericana. El valor en cuestión fueron honorarios pagados a un distinguido jurista en dar una opinión, que fue contraria a lo decidido, e ilegal, por el Directorio, en lo que se denominó, 'una transición pacífica' a una nueva Presidencia", dijo Mossi.