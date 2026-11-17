Por revistaeyn.com
Costa Rica contabilizó 7.405 denuncias por estafa informática contra clientes bancarios entre el 1 de enero y el 29 de octubre de 2026, una reducción del 53,8 % respecto a los 16.052 casos reportados durante el mismo período del año anterior, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Pese a la disminución de los reportes, los fraudes informáticos continúan representando un riesgo para los usuarios del sistema financiero, especialmente ante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial por parte de los delincuentes para perfeccionar los mecanismos de engaño y hacer más creíbles sus comunicaciones.
La distribución geográfica de las denuncias evidencia una concentración de los casos en la Gran Área Metropolitana (GAM), que reúne el 81,58 % del total registrado en lo que va de 2026.
San José encabeza la lista con 3.004 denuncias, seguido de Alajuela con 1.233, Heredia con 1.044 y Cartago con 760. Fuera de la GAM, Puntarenas contabilizó 468 reportes, Limón 457 y Guanacaste 319, mientras que otros 120 casos corresponden a ubicaciones desconocidas.
Los datos del OIJ también identifican a las personas de entre 30 y 39 años como el grupo con mayor incidencia en este tipo de delitos.
Ante este panorama, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), junto con 23 entidades financieras y organismos de seguridad y justicia, puso en marcha una campaña de prevención orientada a reducir la exposición de los ciudadanos a las estafas digitales.
La iniciativa surge en un contexto de mayor actividad comercial por la proximidad de las fiestas de fin de año, período en el que aumentan las transacciones, las compras y la circulación del aguinaldo, factores que pueden ser aprovechados por los delincuentes para intentar obtener información financiera o sustraer dinero.
Entre las instituciones participantes figuran el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público. Las entidades advierten que, aunque la cantidad de denuncias muestra una caída significativa, es necesario mantener las medidas de protección y fortalecer la educación de los usuarios.
La campaña plantea una regla de tres pasos para enfrentar posibles intentos de fraude: salir de la llamada, mensaje o enlace sospechoso; revisar la información mediante canales oficiales y confirmar cualquier solicitud antes de compartir datos, hacer clic o transferir dinero.
Raúl Rivera, asesor en Ciberseguridad de la ABC, señaló que la reducción de las denuncias podría estar relacionada, en parte, con mejoras en los sistemas de seguridad y las iniciativas de comunicación preventiva desarrolladas anteriormente.
Por su parte, el OIJ advirtió que detrás de estos delitos también se ha identificado la participación del crimen organizado, por lo que considera fundamental combinar la prevención ciudadana con las labores de monitoreo, investigación y coordinación entre instituciones.