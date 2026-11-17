Finanzas

Pese a la disminución de los reportes, los fraudes informáticos continúan representando un riesgo para los usuarios del sistema financiero, especialmente ante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

Por revistaeyn.com Costa Rica contabilizó 7.405 denuncias por estafa informática contra clientes bancarios entre el 1 de enero y el 29 de octubre de 2026, una reducción del 53,8 % respecto a los 16.052 casos reportados durante el mismo período del año anterior, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Pese a la disminución de los reportes, los fraudes informáticos continúan representando un riesgo para los usuarios del sistema financiero, especialmente ante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial por parte de los delincuentes para perfeccionar los mecanismos de engaño y hacer más creíbles sus comunicaciones.

La distribución geográfica de las denuncias evidencia una concentración de los casos en la Gran Área Metropolitana (GAM), que reúne el 81,58 % del total registrado en lo que va de 2026. San José encabeza la lista con 3.004 denuncias, seguido de Alajuela con 1.233, Heredia con 1.044 y Cartago con 760. Fuera de la GAM, Puntarenas contabilizó 468 reportes, Limón 457 y Guanacaste 319, mientras que otros 120 casos corresponden a ubicaciones desconocidas. Los datos del OIJ también identifican a las personas de entre 30 y 39 años como el grupo con mayor incidencia en este tipo de delitos. Ante este panorama, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), junto con 23 entidades financieras y organismos de seguridad y justicia, puso en marcha una campaña de prevención orientada a reducir la exposición de los ciudadanos a las estafas digitales.